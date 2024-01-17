https://ria.ru/20240117/vertolet-1921896414.html

В Брянской области устранили обрыв ЛЭП после аварийной посадки вертолета

В Брянской области устранили обрыв ЛЭП после аварийной посадки вертолета - РИА Новости, 17.01.2024

В Брянской области устранили обрыв ЛЭП после аварийной посадки вертолета

Электричество в районах Брянской области восстановлено после того, как вертолет аварийно сел на трассу и оборвал высоковольтную линию, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:35

2024-01-17T16:35

2024-01-17T16:36

происшествия

брянская область

александр богомаз

брянскэнерго

ми-8

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Электричество в районах Брянской области восстановлено после того, как вертолет аварийно сел на трассу и оборвал высоковольтную линию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Во всех четырех районах электричество полностью восстановлено. Благодарю сотрудников филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" за оперативную работу и профессионализм", – написал губернатор. Ранее Богомаз проинформировал, что вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет. В Минобороны РФ сообщили, что вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал.

https://ria.ru/20240117/mi-8-1921777141.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, александр богомаз, брянскэнерго, ми-8