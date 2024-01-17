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В Брянской области устранили обрыв ЛЭП после аварийной посадки вертолета - РИА Новости, 17.01.2024
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16:35 17.01.2024 (обновлено: 16:36 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vertolet-1921896414.html
В Брянской области устранили обрыв ЛЭП после аварийной посадки вертолета
В Брянской области устранили обрыв ЛЭП после аварийной посадки вертолета - РИА Новости, 17.01.2024
В Брянской области устранили обрыв ЛЭП после аварийной посадки вертолета
Электричество в районах Брянской области восстановлено после того, как вертолет аварийно сел на трассу и оборвал высоковольтную линию, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:35
2024-01-17T16:36
происшествия
брянская область
александр богомаз
брянскэнерго
ми-8
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Электричество в районах Брянской области восстановлено после того, как вертолет аварийно сел на трассу и оборвал высоковольтную линию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Во всех четырех районах электричество полностью восстановлено. Благодарю сотрудников филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" за оперативную работу и профессионализм", – написал губернатор. Ранее Богомаз проинформировал, что вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет. В Минобороны РФ сообщили, что вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал.
https://ria.ru/20240117/mi-8-1921777141.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, брянскэнерго, ми-8
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Брянскэнерго, Ми-8
В Брянской области устранили обрыв ЛЭП после аварийной посадки вертолета

Богомаз: энергоснабжение восстановили после обрыва ЛЭП при аварии вертолета Ми-8

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий восстанавливает электрические линии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Электричество в районах Брянской области восстановлено после того, как вертолет аварийно сел на трассу и оборвал высоковольтную линию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Во всех четырех районах электричество полностью восстановлено. Благодарю сотрудников филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" за оперативную работу и профессионализм", – написал губернатор.
Ранее Богомаз проинформировал, что вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет. В Минобороны РФ сообщили, что вертолет Ми-8 вынужденно приземлился в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, экипаж не пострадал.
Место крушения вертолета в Киргизии. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Киргизии разбился вертолет Ми-8
Вчера, 09:14
 
ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазБрянскэнергоМи-8
 
 
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