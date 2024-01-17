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В Минобороны назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области

В Минобороны назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области - РИА Новости, 17.01.2024

В Минобороны назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:20

2024-01-17T16:20

2024-01-17T17:04

происшествия

брянская область

ми-8

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-8 амтш

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого января при выполнении планового полета в Брянской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.По данным ведомства, предварительно, причиной могла стать техническая неисправность.Отмечается, что экипаж не пострадал.

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

брянская область

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8 амтш, россия