https://ria.ru/20240117/vertolet-1921889519.html
В Минобороны назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области
В Минобороны назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области - РИА Новости, 17.01.2024
В Минобороны назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:20
2024-01-17T16:20
2024-01-17T17:04
происшествия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, сообщили в Минобороны России."Семнадцатого января при выполнении планового полета в Брянской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.По данным ведомства, предварительно, причиной могла стать техническая неисправность.Отмечается, что экипаж не пострадал.
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-8 амтш, россия
Происшествия, Брянская область, Ми-8, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-8 АМТШ, Россия
В Минобороны назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области
МО РФ: вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области, по предварительным данным, из-за технической неисправности, сообщили в Минобороны России.
"Семнадцатого января при выполнении планового полета в Брянской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, предварительно, причиной могла стать техническая неисправность.
Отмечается, что экипаж не пострадал.
Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики