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В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет - РИА Новости, 17.01.2024
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15:42 17.01.2024 (обновлено: 15:49 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vertolet-1921878010.html
В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет
В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет - РИА Новости, 17.01.2024
В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет
Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:42
2024-01-17T15:49
происшествия
брянская область
севский район
комаричский район
александр богомаз
брянскэнерго
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет. В результате происшествия в четырех районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество", – написал губернатор.Богомаз добавил, что благодаря оперативным действиям сотрудников филиала ПАО "Россети Центр"— "Брянскэнерго" в Брасовском и Комаричском районах свет вернули за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.
https://ria.ru/20240112/samolet-1921073164.html
брянская область
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происшествия, брянская область, севский район, комаричский район, александр богомаз, брянскэнерго
Происшествия, Брянская область, Севский район, Комаричский район, Александр Богомаз, Брянскэнерго
В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет

Богомаз: вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на трассе М3

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет. В результате происшествия в четырех районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество", – написал губернатор.
Богомаз добавил, что благодаря оперативным действиям сотрудников филиала ПАО "Россети Центр"— "Брянскэнерго" в Брасовском и Комаричском районах свет вернули за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.
Взлетно-посадочная полоса - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Самолет при посадке в Архангельске выкатился за пределы ВПП
12 января, 23:43
 
ПроисшествияБрянская областьСевский районКомаричский районАлександр БогомазБрянскэнерго
 
 
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