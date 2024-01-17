https://ria.ru/20240117/vertolet-1921878010.html

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет - РИА Новости, 17.01.2024

В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку, пострадавших нет

Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:42

2024-01-17T15:42

2024-01-17T15:49

происшествия

брянская область

севский район

комаричский район

александр богомаз

брянскэнерго

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М-3, оборвав высоковольтную линию, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет. В результате происшествия в четырех районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество", – написал губернатор.Богомаз добавил, что благодаря оперативным действиям сотрудников филиала ПАО "Россети Центр"— "Брянскэнерго" в Брасовском и Комаричском районах свет вернули за счет дополнительных источников питания. В Севском и Суземском районах подача электричества будет восстановлена в ближайшее время.

https://ria.ru/20240112/samolet-1921073164.html

брянская область

севский район

комаричский район

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происшествия, брянская область, севский район, комаричский район, александр богомаз, брянскэнерго