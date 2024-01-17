Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии
Число пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии увеличилось до десяти человек
© SputnikОтделение реанимации, куда доставили пострадавших вследствие крушения вертолета Ми-8 в Бишкеке
© Sputnik
Отделение реанимации, куда доставили пострадавших вследствие крушения вертолета Ми-8 в Бишкеке
БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате крушения вертолета в Киргизии увеличилось до десяти человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны республики.
«
"В результате крушения вертолета пострадали 10 человек. Четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро (в состоянии) средней тяжести. Один военнослужащий погиб", - сказал представитель пресс-службы.
Ранее в среду сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. По информации Минобороны, погиб командир экипажа.
Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии Ми-8МТВ в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился 17 января на окраине Бишкека. Машина была передана из Узбекистана - ее бортовой номер совпадает с номером вертолета с фотографии, опубликованной киргизским президентом Садыром Жапаровым в октябре 2023 года.