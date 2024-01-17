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Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии - РИА Новости, 17.01.2024
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11:46 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/vertolet-1921809241.html
Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии
Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии - РИА Новости, 17.01.2024
Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии
Число пострадавших в результате крушения вертолета в Киргизии увеличилось до десяти человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны республики. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:46
2024-01-17T11:46
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате крушения вертолета в Киргизии увеличилось до десяти человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны республики. "В результате крушения вертолета пострадали 10 человек. Четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро (в состоянии) средней тяжести. Один военнослужащий погиб", - сказал представитель пресс-службы. Ранее в среду сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. По информации Минобороны, погиб командир экипажа. Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии Ми-8МТВ в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился 17 января на окраине Бишкека. Машина была передана из Узбекистана - ее бортовой номер совпадает с номером вертолета с фотографии, опубликованной киргизским президентом Садыром Жапаровым в октябре 2023 года.
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в мире, киргизия, бишкек, ми-8мтв-1
В мире, Киргизия, Бишкек, Ми-8МТВ-1
Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии

Число пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии увеличилось до десяти человек

© SputnikОтделение реанимации, куда доставили пострадавших вследствие крушения вертолета Ми-8 в Бишкеке
Отделение реанимации, куда доставили пострадавших вследствие крушения вертолета Ми-8 в Бишкеке
© Sputnik
Отделение реанимации, куда доставили пострадавших вследствие крушения вертолета Ми-8 в Бишкеке
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате крушения вертолета в Киргизии увеличилось до десяти человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны республики.
«
"В результате крушения вертолета пострадали 10 человек. Четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро (в состоянии) средней тяжести. Один военнослужащий погиб", - сказал представитель пресс-службы.
Ранее в среду сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. По информации Минобороны, погиб командир экипажа.
Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии Ми-8МТВ в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился 17 января на окраине Бишкека. Машина была передана из Узбекистана - ее бортовой номер совпадает с номером вертолета с фотографии, опубликованной киргизским президентом Садыром Жапаровым в октябре 2023 года.
Машина скорой помощи, направляющаяся на место крушения военного самолета в Бишкеке, 17 января 2024 года
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии
Вчера, 09:32
 
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