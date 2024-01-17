https://ria.ru/20240117/vertolet-1921809241.html

Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии

Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии - РИА Новости, 17.01.2024

Выросло число пострадавших при крушении военного вертолета в Киргизии

Число пострадавших в результате крушения вертолета в Киргизии увеличилось до десяти человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны республики. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:46

2024-01-17T11:46

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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате крушения вертолета в Киргизии увеличилось до десяти человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минобороны республики. "В результате крушения вертолета пострадали 10 человек. Четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро (в состоянии) средней тяжести. Один военнослужащий погиб", - сказал представитель пресс-службы. Ранее в среду сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. По информации Минобороны, погиб командир экипажа. Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии Ми-8МТВ в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился 17 января на окраине Бишкека. Машина была передана из Узбекистана - ее бортовой номер совпадает с номером вертолета с фотографии, опубликованной киргизским президентом Садыром Жапаровым в октябре 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, бишкек, ми-8мтв-1