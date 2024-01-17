https://ria.ru/20240117/vertolet-1921789218.html

Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации

Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации - РИА Новости, 17.01.2024

Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации

Четверо пострадавших при крушении вертолета в Киргизии находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:27

2024-01-17T10:27

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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Четверо пострадавших при крушении вертолета в Киргизии находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики."В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадало. Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо - средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи", - заявил представитель пресс-службы.Ранее сообщалось, что военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии Ми-8МТВ в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в среду на окраине Бишкека.

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

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Кирилл Волков

киргизия, в мире, бишкек, ми-8мтв-1