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Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации - РИА Новости, 17.01.2024
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10:27 17.01.2024 (обновлено: 10:31 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vertolet-1921789218.html
Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации
Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации - РИА Новости, 17.01.2024
Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации
Четверо пострадавших при крушении вертолета в Киргизии находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:27
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Четверо пострадавших при крушении вертолета в Киргизии находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики."В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадало. Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо - средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи", - заявил представитель пресс-службы.Ранее сообщалось, что военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии Ми-8МТВ в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в среду на окраине Бишкека.
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
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Киргизия, В мире, Бишкек, Ми-8МТВ-1
Четверо пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии находятся в реанимации

Четверо пострадавших при крушении военного Ми-8 в Бишкеке находятся в реанимации

© SputnikМашина скорой помощи, направляющаяся на место крушения военного вертолета в Бишкеке
Машина скорой помощи, направляющаяся на место крушения военного вертолета в Бишкеке
© Sputnik
Машина скорой помощи, направляющаяся на место крушения военного вертолета в Бишкеке
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Четверо пострадавших при крушении вертолета в Киргизии находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.
"В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадало. Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо - средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи", - заявил представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии Ми-8МТВ в ходе выполнения учебно-тренировочного полета разбился в среду на окраине Бишкека.
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