https://ria.ru/20240117/vertolet-1921779662.html

Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии

Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии - РИА Новости, 17.01.2024

Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии

Упавший в Киргизии вертолет совершал учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, при крушении один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:32

2024-01-17T09:32

2024-01-17T16:25

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БИШКЕК, 17 янв — РИА Новости. Упавший в Киргизии вертолет совершал учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, при крушении один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики."Вертолет совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку. По предварительным данным, при посадке один человек погиб и восемь пострадали", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, для расследования обстоятельств крушения уже создана специальная комиссия, которая выяснит причины трагедии. О результатах расследования сообщат позже.Также в пресс-службе Минобороны Киргизии уточнили, что вынужденную жесткую посадку совершил вертолет сил воздушной обороны.Ранее сообщалось, что военный вертолет разбился в среду на окраине Бишкека.

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, в мире, ми-8