https://ria.ru/20240117/vertolet-1921779662.html
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии - РИА Новости, 17.01.2024
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии
Упавший в Киргизии вертолет совершал учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, при крушении один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:32
2024-01-17T09:32
2024-01-17T16:25
киргизия
в мире
ми-8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921780796_0:776:1280:1496_1920x0_80_0_0_a382482444cd5aeb81340ac28a203da7.png
БИШКЕК, 17 янв — РИА Новости. Упавший в Киргизии вертолет совершал учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, при крушении один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики."Вертолет совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку. По предварительным данным, при посадке один человек погиб и восемь пострадали", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, для расследования обстоятельств крушения уже создана специальная комиссия, которая выяснит причины трагедии. О результатах расследования сообщат позже.Также в пресс-службе Минобороны Киргизии уточнили, что вынужденную жесткую посадку совершил вертолет сил воздушной обороны.Ранее сообщалось, что военный вертолет разбился в среду на окраине Бишкека.
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921780796_0:656:1280:1616_1920x0_80_0_0_ae7f4e66e8275a1a7b206534cb95f927.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, в мире, ми-8
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии
Минобороны Киргизии: при крушении Ми-8 во время учебного полета погиб человек
БИШКЕК, 17 янв — РИА Новости. Упавший в Киргизии вертолет совершал учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, при крушении один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.
«
"Вертолет совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку. По предварительным данным, при посадке один человек погиб и восемь пострадали", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, для расследования обстоятельств крушения уже создана специальная комиссия, которая выяснит причины трагедии. О результатах расследования сообщат позже.
Также в пресс-службе Минобороны Киргизии уточнили, что вынужденную жесткую посадку совершил вертолет сил воздушной обороны.
Ранее сообщалось, что военный вертолет разбился в среду на окраине Бишкека
.
Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики