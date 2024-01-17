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Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии - РИА Новости, 17.01.2024
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09:32 17.01.2024 (обновлено: 16:25 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vertolet-1921779662.html
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии - РИА Новости, 17.01.2024
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии
Упавший в Киргизии вертолет совершал учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, при крушении один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:32
2024-01-17T16:25
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БИШКЕК, 17 янв — РИА Новости. Упавший в Киргизии вертолет совершал учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, при крушении один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.&quot;Вертолет совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку. По предварительным данным, при посадке один человек погиб и восемь пострадали&quot;, — заявил представитель пресс-службы.По его словам, для расследования обстоятельств крушения уже создана специальная комиссия, которая выяснит причины трагедии. О результатах расследования сообщат позже.Также в пресс-службе Минобороны Киргизии уточнили, что вынужденную жесткую посадку совершил вертолет сил воздушной обороны.Ранее сообщалось, что военный вертолет разбился в среду на окраине Бишкека.
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киргизия, в мире, ми-8
Киргизия, В мире, Ми-8
Появились подробности крушения военного вертолета в Киргизии

Минобороны Киргизии: при крушении Ми-8 во время учебного полета погиб человек

© SputnikМашина скорой помощи, направляющаяся на место крушения военного самолета в Бишкеке, 17 января 2024 года
Машина скорой помощи, направляющаяся на место крушения военного самолета в Бишкеке, 17 января 2024 года
© Sputnik
Машина скорой помощи, направляющаяся на место крушения военного самолета в Бишкеке, 17 января 2024 года
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БИШКЕК, 17 янв — РИА Новости. Упавший в Киргизии вертолет совершал учебно-тренировочный полет, по предварительным данным, при крушении один человек погиб и восемь пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.
«

"Вертолет совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку. По предварительным данным, при посадке один человек погиб и восемь пострадали", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, для расследования обстоятельств крушения уже создана специальная комиссия, которая выяснит причины трагедии. О результатах расследования сообщат позже.
Также в пресс-службе Минобороны Киргизии уточнили, что вынужденную жесткую посадку совершил вертолет сил воздушной обороны.
Ранее сообщалось, что военный вертолет разбился в среду на окраине Бишкека.
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