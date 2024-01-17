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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:57 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921960426.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы прогремели в городе Чугуев в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:57
2024-01-17T23:57
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
чугуев
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Чугуев в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Чугуеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 23.31 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
харьковская область
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харьковская область, в мире, чугуев, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Чугуев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

"Страна": в Харьковской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Чугуев в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Страна".
"Сообщают о взрывах в Чугуеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
С 23.31 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВ миреЧугуевУкраина
 
 
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