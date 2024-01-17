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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели в городе Чугуев в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:57

2024-01-17T23:57

2024-01-17T23:57

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

чугуев

украина

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Чугуев в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Чугуеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 23.31 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

харьковская область

чугуев

украина

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харьковская область, в мире, чугуев, украина