https://ria.ru/20240117/ukraina-1921959219.html

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, в городе наблюдаются перебои с электричеством, заявил назначенный украинскими властями глава городской... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:44

2024-01-17T23:44

2024-01-17T23:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, в городе наблюдаются перебои с электричеством, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. Ранее СМИ и власти уже сообщали о взрывах в городе. "В Херсоне снова громко!" - написал Мрочко в Telegram-канале. Он добавил, что теперь в городе наблюдаются перебои с электричеством. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

херсон

россия

херсонская область

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