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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, в городе наблюдаются перебои с электричеством, заявил назначенный украинскими властями глава городской... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:44
2024-01-17T23:44
2024-01-17T23:45
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, в городе наблюдаются перебои с электричеством, заявил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. Ранее СМИ и власти уже сообщали о взрывах в городе. "В Херсоне снова громко!" - написал Мрочко в Telegram-канале. Он добавил, что теперь в городе наблюдаются перебои с электричеством. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсон, в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Назначенный Киевом Мрочко сообщил о взрывах в центральной части Херсона