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В сенате заявили, что начнут обсуждение помощи Киеву на следующей неделе - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 17.01.2024 (обновлено: 23:53 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921959004.html
В сенате заявили, что начнут обсуждение помощи Киеву на следующей неделе
В сенате заявили, что начнут обсуждение помощи Киеву на следующей неделе - РИА Новости, 17.01.2024
В сенате заявили, что начнут обсуждение помощи Киеву на следующей неделе
Сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, заявил лидер... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:37
2024-01-17T23:53
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
чак шумер
нато
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл. "Я нахожусь среди тех людей, которые были приглашены сегодня в Белый дом для обсуждения дополнительного финансирования… полагаю, что мы будем им заниматься в сенате на следующей неделе", - сообщил он журналистам в среду. Макконелл добавил, что запрос на дополнительное финансирование будет направлен как на национальную безопасность, так и на защиту границы. Лидер демократов в сенате Чак Шумер также в среду сообщил, что работа над документом еще не завершена, но стороны близки к сделке, "как никогда раньше". Во вторник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ожидает решения вопроса с согласованием конгрессменами новой помощи для Украины в ближайшие недели. Администрация направила соответствующий запрос в конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, чак шумер, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Чак Шумер, НАТО, В мире
В сенате заявили, что начнут обсуждение помощи Киеву на следующей неделе

Макконелл: сенат на следующей неделе может начать работу над запросом по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом президента США Джо Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл.
"Я нахожусь среди тех людей, которые были приглашены сегодня в Белый дом для обсуждения дополнительного финансирования… полагаю, что мы будем им заниматься в сенате на следующей неделе", - сообщил он журналистам в среду.
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Макконелл добавил, что запрос на дополнительное финансирование будет направлен как на национальную безопасность, так и на защиту границы.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер также в среду сообщил, что работа над документом еще не завершена, но стороны близки к сделке, "как никогда раньше".
Во вторник советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ожидает решения вопроса с согласованием конгрессменами новой помощи для Украины в ближайшие недели.
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Администрация направила соответствующий запрос в конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровЧак ШумерНАТОВ мире
 
 
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