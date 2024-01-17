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Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 17.01.2024 (обновлено: 17:28 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921904592.html
Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины
Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины - РИА Новости, 17.01.2024
Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости о плохом отношении властей Украины к родственникам погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:08
2024-01-17T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости о плохом отношении властей Украины к родственникам погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. Она пояснила, что ее дочь проходила службу в ВСУ, погибла в районе города Артемовск (по-украински - Бахмут) и некоторое время считалась пропавшей без вести. "Что-то получила. Получила много "в след". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение как к стенке. Вы есть и вас нет. Если пропал без вести – ваши проблемы. Ищите. Отвечают, что у нас такой не служил или не служила. У нас такая не числится", - рассказала мать погибшей военнослужащей ВСУ.
https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html
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Мама военнослужащей ВСУ об отношении украинских властей к родным погибших
Мама военнослужащей ВСУ об отношении украинских властей к родным погибших
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в мире, украина, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о плохом отношении властей Украины

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости о плохом отношении властей Украины к родственникам погибших и пропавших без вести солдат ВСУ.
Она пояснила, что ее дочь проходила службу в ВСУ, погибла в районе города Артемовск (по-украински - Бахмут) и некоторое время считалась пропавшей без вести.
«
"Что-то получила. Получила много "в след". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение как к стенке. Вы есть и вас нет. Если пропал без вести – ваши проблемы. Ищите. Отвечают, что у нас такой не служил или не служила. У нас такая не числится", - рассказала мать погибшей военнослужащей ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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