https://ria.ru/20240117/ukraina-1921904592.html

Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины

Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины - РИА Новости, 17.01.2024

Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости о плохом отношении властей Украины к родственникам погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:08

2024-01-17T17:08

2024-01-17T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921907277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ff0e2241455c8e5b925fdf7b67e30dc.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости о плохом отношении властей Украины к родственникам погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. Она пояснила, что ее дочь проходила службу в ВСУ, погибла в районе города Артемовск (по-украински - Бахмут) и некоторое время считалась пропавшей без вести. "Что-то получила. Получила много "в след". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение как к стенке. Вы есть и вас нет. Если пропал без вести – ваши проблемы. Ищите. Отвечают, что у нас такой не служил или не служила. У нас такая не числится", - рассказала мать погибшей военнослужащей ВСУ.

https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html

украина

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мама военнослужащей ВСУ об отношении украинских властей к родным погибших Мама военнослужащей ВСУ об отношении украинских властей к родным погибших 2024-01-17T17:08 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, артемовск, вооруженные силы украины