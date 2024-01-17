https://ria.ru/20240117/ukraina-1921904592.html
Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины
Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины - РИА Новости, 17.01.2024
Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости о плохом отношении властей Украины к родственникам погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:08
2024-01-17T17:08
2024-01-17T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921907277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ff0e2241455c8e5b925fdf7b67e30dc.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости о плохом отношении властей Украины к родственникам погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. Она пояснила, что ее дочь проходила службу в ВСУ, погибла в районе города Артемовск (по-украински - Бахмут) и некоторое время считалась пропавшей без вести. "Что-то получила. Получила много "в след". Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение как к стенке. Вы есть и вас нет. Если пропал без вести – ваши проблемы. Ищите. Отвечают, что у нас такой не служил или не служила. У нас такая не числится", - рассказала мать погибшей военнослужащей ВСУ.
https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html
украина
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921907277_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4d3ceaec5503fe2dd9e124768b3c4131.jpg
Мама военнослужащей ВСУ об отношении украинских властей к родным погибших
Мама военнослужащей ВСУ об отношении украинских властей к родным погибших
2024-01-17T17:08
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей Украины
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о плохом отношении властей Украины