https://ria.ru/20240117/ukraina-1921844447.html

Захарова заявила о множестве обращений о заключенных на Украине россиянах

Захарова заявила о множестве обращений о заключенных на Украине россиянах - РИА Новости, 17.01.2024

Захарова заявила о множестве обращений о заключенных на Украине россиянах

Российские власти получили множество обращений о гражданах страны в заключении у киевского режима, число таких заключенных ужасает и продолжает расти, заявила... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:34

2024-01-17T13:34

2024-01-17T13:35

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские власти получили множество обращений о гражданах страны в заключении у киевского режима, число таких заключенных ужасает и продолжает расти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя гибель американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме, напомнил, что на Украине сотни, если не тысячи политзаключенных. Во время брифинга для СМИ Захарова сказала, что в Москве получили множество обращений насчет граждан России, попавших в заключение при киевском режиме. "Цифры страшные, ужасающие. Они, к сожалению, только растут. Я даже не буду их сейчас пытаться назвать, потому что это только примерные ориентиры того, что там происходит", - заявила представитель МИД. Она подчеркнула, что известно лишь о некоторых заключенных, а кто-то из них "просто сгинул в застенках киевского режима". "Буквально ежедневно на всех профильных площадках, через наши информационные ресурсы призываем международное сообщество хоть что-то сделать, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей, которых киевский режим обвиняет в собственных провалах, на которых навешан ярлык политически неблагонадежных", - добавила Захарова, отметив, что возможности получить юридическую помощь у этих заключенных нет.

https://ria.ru/20240110/putin-1920513368.html

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