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Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 17.01.2024 (обновлено: 12:58 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921829126.html
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:45
2024-01-17T12:58
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине."Сейчас, я не вижу такого", - заявил Блинкен в Давосе на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива переговоров по стабильному долгосрочному перемирию.Вместе с тем он отметил, что США всегда "открыты" для этого, поскольку это то, чего якобы больше всего хотят украинцы. При этом, по его словам, нужна готовность России к переговорам "с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией", среди которых он назвал территориальную целостность, суверенитет, независимость. "Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны", - заявил Блинкен.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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украина, в мире, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Энтони Блинкен, Ситуация в ДНР и ЛНР
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине

Блинкен заявил, что не видит перспектив переговоров по перемирию на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине.
"Сейчас, я не вижу такого", - заявил Блинкен в Давосе на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива переговоров по стабильному долгосрочному перемирию.
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Вместе с тем он отметил, что США всегда "открыты" для этого, поскольку это то, чего якобы больше всего хотят украинцы. При этом, по его словам, нужна готовность России к переговорам "с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией", среди которых он назвал территориальную целостность, суверенитет, независимость. "Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны", - заявил Блинкен.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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