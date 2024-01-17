https://ria.ru/20240117/ukraina-1921829126.html

Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине

Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине - РИА Новости, 17.01.2024

Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по перемирию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:45

2024-01-17T12:45

2024-01-17T12:58

специальная военная операция на украине

украина

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сша

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине."Сейчас, я не вижу такого", - заявил Блинкен в Давосе на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива переговоров по стабильному долгосрочному перемирию.Вместе с тем он отметил, что США всегда "открыты" для этого, поскольку это то, чего якобы больше всего хотят украинцы. При этом, по его словам, нужна готовность России к переговорам "с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией", среди которых он назвал территориальную целостность, суверенитет, независимость. "Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны", - заявил Блинкен.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр