https://ria.ru/20240117/ukraina-1921810815.html

Эксперт заявил, что США "спихивают" военную поддержку Украины на Европу

Эксперт заявил, что США "спихивают" военную поддержку Украины на Европу - РИА Новости, 17.01.2024

Эксперт заявил, что США "спихивают" военную поддержку Украины на Европу

Объявляемые странами ЕС и Великобританией пакеты военной помощи и подписание соглашений о гарантиях безопасности Украине свидетельствует о том, что США уходят... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:54

2024-01-17T11:54

2024-01-17T11:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объявляемые странами ЕС и Великобританией пакеты военной помощи и подписание соглашений о гарантиях безопасности Украине свидетельствует о том, что США уходят от поддержки Киева, отдавая его "на откуп" Европе, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков в среду. Накануне президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели. По его словам, французская сторона поставит Киеву порядка 40 ракет Scalp и нескольких сотен бомб. В свою очередь правительство ФРГ сделало заявление, согласно которому Германия в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем 7 миллиардов евро. "США целиком спихивают военную поддержку Украины на Европу. Это решение было принято ещё в прошлом году, теперь Штаты переключат внимание на Ближний Восток. Страны Европы не могут отказаться от такого бремени, потому что сегодня руководители большинства ключевых стран там – проамериканские", - сказал Леонков. Эксперт отметил, что, осознав бесперспективность конфликта на Украине, США добились втягивания в него Европы, которая занимает зависимую по отношению к Вашингтону позицию в блоке НАТО. Таким образом, по мнению Леонкова, американское руководство хочет избежать имиджевые потери, возложив всё бремя неудач на украинских фронтах на европейских партнёров. "Теперь потепление отношений РФ с Европой невозможно в ближайшие десятилетия. Риторика в ЕС меняется со "сдерживания" на "подготовку к войне с Россией", для нас же такая смена полюсов ни на что не повлияет – это просто очередное продление конфликта и агонии Украины. Что касается США, то теперь если Байдена обвинят в "сдаче" Киева. то он сможет пенять на европейские страны, которые "не справились", - подчеркнул собеседник агентства. От контрнаступа к глухой обороне Собеседник агентства отметил, что 40 ракет Scalp являются серьезным оружием, однако для смены ситуации на фронте в пользу Киева их должно быть в десятки раз больше, поэтому весь наступивший год ВСУ вынуждены будут провести в глухой обороне. "В прошлом году Украина заявляла, что нас "победит", а в этом она будет вынуждена выступать под лозунгом "ни пяди земли". Что касается Scalp, то для того чтобы они стали серьёзной угрозой, их должны поставить в десятки раз больше и, главное, Киеву нужно гораздо больше самолётов, чтобы применять массировано, а не по несколько штук в день", - резюмировал Леонков. Ранее на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев. Там он объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Британия обязалась поддерживать Украину в этот период.

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей леонков, россия, сша, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр