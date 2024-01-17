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Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 17.01.2024 (обновлено: 13:49 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921810359.html
Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине
Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине - РИА Новости, 17.01.2024
Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине
США финансированием ВСУ уничтожат Украину, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored. "Соединенные Штаты из американских РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:51
2024-01-17T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
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такер карлсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. США финансированием ВСУ уничтожат Украину, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored. "Соединенные Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее", — сказал он. По его мнению, республиканцы в США больше не хотят финансировать Киев, хотя раньше занимали противоположную позицию. "Теперь очевидно, что единственный результат этих трат — бессмысленные смерти и разрушения", — заключил журналист. Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.
https://ria.ru/20240117/zakharova-1921796566.html
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в мире, украина, сша, такер карлсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины
Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине

Карлсон: финансовая помощь Киеву со стороны США уничтожит Украину

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. США финансированием ВСУ уничтожат Украину, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored.

"Соединенные Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее", — сказал он.
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По его мнению, республиканцы в США больше не хотят финансировать Киев, хотя раньше занимали противоположную позицию.

"Теперь очевидно, что единственный результат этих трат — бессмысленные смерти и разрушения", — заключил журналист.

Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАТакер КарлсонВооруженные силы Украины
 
 
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