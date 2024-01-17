Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине
Карлсон: финансовая помощь Киеву со стороны США уничтожит Украину
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. США финансированием ВСУ уничтожат Украину, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored.
"Соединенные Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее", — сказал он.
"Соединенные Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее", — сказал он.
По его мнению, республиканцы в США больше не хотят финансировать Киев, хотя раньше занимали противоположную позицию.
"Теперь очевидно, что единственный результат этих трат — бессмысленные смерти и разрушения", — заключил журналист.
Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.
"Теперь очевидно, что единственный результат этих трат — бессмысленные смерти и разрушения", — заключил журналист.
Ранее Такер заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией. Кроме того, он осудил главу Минфина США Йеллен за поддержку финансирования Украины и назвал такую политику культом смерти.