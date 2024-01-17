https://ria.ru/20240117/ukraina-1921796690.html
Существование Украины смертельно опасно для украинцев, заявил Медведев
Существование Украины смертельно опасно для украинцев, заявил Медведев - РИА Новости, 17.01.2024
Существование Украины смертельно опасно для украинцев, заявил Медведев
Существование Украины смертельно опасно для самих украинцев, так как вероятность нового вооруженного конфликта практически стопроцентна, заявил заместитель... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:59
2024-01-17T10:59
2024-01-17T13:09
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Существование Украины смертельно опасно для самих украинцев, так как вероятность нового вооруженного конфликта практически стопроцентна, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его словам, речь идет не только о нынешнем бандеровском режиме, но об Украине при любом руководстве."Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", — написал Медведев.По его мнению, кто бы ни возглавлял "раковое новообразование под именем Украина", это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой стране. Поэтому вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. "Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", — добавил зампред Совбеза.Он полагает, что предотвратить конфликт не сможет ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже ее вступление в НАТО, он может произойти и через десять, и через пятьдесят лет. Именно поэтому, сделал вывод Медведев, существование Украины и фатально для украинцев. Тем не менее, он считает, что украинцы — практичные люди, как бы они сейчас ни желали смерти русским, ни ненавидели российское руководство и ни стремились бы в мифические Евросоюз и НАТО. "Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев <…> выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти", — уверен Медведев. По его словам, чем быстрее украинцы осознают это, тем лучше.Накануне президент Владимир Путин заявил на встрече с главами муниципальных образований, что специальная военная операция закончилась бы полтора года назад, если бы киевский режим не пошел на поводу у Великобритании и не отказался бы от мирных договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Теперь же, отметил Путин, после провала контрнаступления ВСУ инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так пойдет дальше, то скоро может встать вопрос об украинской государственности.
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920761503.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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общество, украина, россия, дмитрий медведев, нато, евросоюз
Общество, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз
Существование Украины смертельно опасно для украинцев, заявил Медведев
Медведев оценил вероятность нового конфликта с Украиной как стопроцентную
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Существование Украины смертельно опасно для самих украинцев, так как вероятность нового вооруженного конфликта практически стопроцентна, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале
.
По его словам, речь идет не только о нынешнем бандеровском режиме, но об Украине при любом руководстве.
«
"Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий", — написал Медведев.
По его мнению, кто бы ни возглавлял "раковое новообразование под именем Украина", это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой стране. Поэтому вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго.
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"Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", — добавил зампред Совбеза.
Он полагает, что предотвратить конфликт не сможет ни ассоциация Украины с ЕС
, ни даже ее вступление в НАТО
, он может произойти и через десять, и через пятьдесят лет.
Именно поэтому, сделал вывод Медведев, существование Украины и фатально для украинцев. Тем не менее, он считает, что украинцы — практичные люди, как бы они сейчас ни желали смерти русским, ни ненавидели российское руководство и ни стремились бы в мифические Евросоюз и НАТО.
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"Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев <…> выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти", — уверен Медведев.
По его словам, чем быстрее украинцы осознают это, тем лучше.
Накануне президент Владимир Путин заявил на встрече с главами муниципальных образований, что специальная военная операция закончилась бы полтора года назад, если бы киевский режим не пошел на поводу у Великобритании и не отказался бы от мирных договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Теперь же, отметил Путин, после провала контрнаступления ВСУ инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так пойдет дальше, то скоро может встать вопрос об украинской государственности.
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