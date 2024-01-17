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ЕС подготовит анализ военной помощи Украине к заседанию Совета по обороне - РИА Новости, 17.01.2024
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10:17 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921786216.html
ЕС подготовит анализ военной помощи Украине к заседанию Совета по обороне
ЕС подготовит анализ военной помощи Украине к заседанию Совета по обороне - РИА Новости, 17.01.2024
ЕС подготовит анализ военной помощи Украине к заседанию Совета по обороне
Европейская внешнеполитическая служба подготовит к неформальному министерскому заседанию Совета ЕС по обороне 30-31 января анализ европейской помощи Украине для РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:17
2024-01-17T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
нато
европейская внешнеполитическая служба
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Европейская внешнеполитическая служба подготовит к неформальному министерскому заседанию Совета ЕС по обороне 30-31 января анализ европейской помощи Украине для облегчения дискуссий о дальнейшей поддержке Киева, сообщил РИА Новости представитель ЕС. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских дипломатов писала, что Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит якобы на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли бы. Однако представитель ЕС сообщил РИА, что никакого аудита не проводится, а ответственность за поставки лежит на государства-членах. "В соответствии с выводами саммита ЕС в декабре прошлого года и в качестве подготовки неформального заседания Совета стран ЕС по обороне 30-31 января и специального саммита ЕС 1 февраля 2024 года мы намерены проанализировать общую военную поддержку Украины со стороны ЕС и его государств-членов, чтобы лучше провести дискуссии о дальнейшей поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира", - сообщил собеседник агентства. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил предусмотреть в Европейском фонде мира на военную помощь Украине на 2024-2027 годы 20 миллиардов евро. После того, как эта инициатива была заблокирована в процессе дискуссий, глава евродипломатии заговорил о выделении хотя бы пяти миллиардов на 2024 год. Однако и это предложение единогласной поддержки стран ЕС не нашло. Венгрия блокирует в настоящее время также восьмой транш помощи Киеву из Европейского фонда мира на 500 миллионов евро, который планировалось задействовать еще в 2023 году. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в декабре прошлого года договорились продолжить военную помощь Украине через Европейский фонд мира, увеличить для этого финансирование фонда, а также выполнить обещание, данное Киеву, и поставить один миллион боеприпасов к марту 2024 года. Практической реализации этих договоренностей пока не последовало. Известно, что со стороны ЕС было поставлено порядка 300 тысяч единиц боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html
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в мире, украина, евросоюз, нато, европейская внешнеполитическая служба, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Европейская внешнеполитическая служба, Вооруженные силы Украины
ЕС подготовит анализ военной помощи Украине к заседанию Совета по обороне

ЕС подготовит анализ военной помощи Украине к Совету по обороне 30-31 января

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Европейская внешнеполитическая служба подготовит к неформальному министерскому заседанию Совета ЕС по обороне 30-31 января анализ европейской помощи Украине для облегчения дискуссий о дальнейшей поддержке Киева, сообщил РИА Новости представитель ЕС.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленных европейских дипломатов писала, что Брюссель проводит аудит в отношении предоставленного Киеву странами-членами ЕС вооружения, проверка проходит якобы на фоне заявлений о том, что ряд европейских столиц отправили на Украину меньше оружия, чем могли бы. Однако представитель ЕС сообщил РИА, что никакого аудита не проводится, а ответственность за поставки лежит на государства-членах.
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"В соответствии с выводами саммита ЕС в декабре прошлого года и в качестве подготовки неформального заседания Совета стран ЕС по обороне 30-31 января и специального саммита ЕС 1 февраля 2024 года мы намерены проанализировать общую военную поддержку Украины со стороны ЕС и его государств-членов, чтобы лучше провести дискуссии о дальнейшей поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира", - сообщил собеседник агентства.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее предложил предусмотреть в Европейском фонде мира на военную помощь Украине на 2024-2027 годы 20 миллиардов евро. После того, как эта инициатива была заблокирована в процессе дискуссий, глава евродипломатии заговорил о выделении хотя бы пяти миллиардов на 2024 год. Однако и это предложение единогласной поддержки стран ЕС не нашло. Венгрия блокирует в настоящее время также восьмой транш помощи Киеву из Европейского фонда мира на 500 миллионов евро, который планировалось задействовать еще в 2023 году.
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в декабре прошлого года договорились продолжить военную помощь Украине через Европейский фонд мира, увеличить для этого финансирование фонда, а также выполнить обещание, данное Киеву, и поставить один миллион боеприпасов к марту 2024 года. Практической реализации этих договоренностей пока не последовало. Известно, что со стороны ЕС было поставлено порядка 300 тысяч единиц боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзНАТОЕвропейская внешнеполитическая службаВооруженные силы Украины
 
 
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