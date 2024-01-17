МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана
Глава МИД Пакистана: ракетный удар Ирана нанес урон отношениям между странами
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани в разговоре со своим иранским коллегой после удара признал угрозу терроризма, но заявил, что односторонние действия могут подорвать стабильность и мир в регионе.
Он также заявил, что ракетный удар нанес серьезный урон двусторонним отношениям, и добавил, что Исламабад оставляет за собой право ответить на этот "провокационный шаг".
"Подчеркнув, что терроризм это общая угроза в регионе и требует сконцентрированных и координированных усилий для борьбы с этой опасностью, министр иностранных дел отметил, что односторонние усилия могут серьезно подорвать региональный мир и стабильность. Никакая страна в регионе не должна идти по этому опасному пути", - говорится в заявлении пакистанского министерства, опубликованном на сайте.
Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан при этом в телефонном разговоре с Джилани заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.