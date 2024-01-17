https://ria.ru/20240117/udar-1921939410.html

МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана

МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана - РИА Новости, 17.01.2024

МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана

Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани в разговоре со своим иранским коллегой после удара признал угрозу терроризма, но заявил, что односторонние действия... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:17

2024-01-17T20:17

2024-01-17T20:27

в мире

пакистан

военная операция сша и британии в йемене

хосейн амир абдоллахиан

исламабад

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/03/1527170370_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_fd64a4148989371ebe02db4550f17855.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани в разговоре со своим иранским коллегой после удара признал угрозу терроризма, но заявил, что односторонние действия могут подорвать стабильность и мир в регионе.Он также заявил, что ракетный удар нанес серьезный урон двусторонним отношениям, и добавил, что Исламабад оставляет за собой право ответить на этот "провокационный шаг"."Подчеркнув, что терроризм это общая угроза в регионе и требует сконцентрированных и координированных усилий для борьбы с этой опасностью, министр иностранных дел отметил, что односторонние усилия могут серьезно подорвать региональный мир и стабильность. Никакая страна в регионе не должна идти по этому опасному пути", - говорится в заявлении пакистанского министерства, опубликованном на сайте.Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан при этом в телефонном разговоре с Джилани заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.

https://ria.ru/20240117/terroristy-1921917793.html

https://ria.ru/20240117/udary-1921906743.html

пакистан

исламабад

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, военная операция сша и британии в йемене, хосейн амир абдоллахиан, исламабад, иран