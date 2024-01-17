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МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана - РИА Новости, 17.01.2024
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20:17 17.01.2024 (обновлено: 20:27 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/udar-1921939410.html
МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана
МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана - РИА Новости, 17.01.2024
МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана
Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани в разговоре со своим иранским коллегой после удара признал угрозу терроризма, но заявил, что односторонние действия... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:17
2024-01-17T20:27
в мире
пакистан
военная операция сша и британии в йемене
хосейн амир абдоллахиан
исламабад
иран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани в разговоре со своим иранским коллегой после удара признал угрозу терроризма, но заявил, что односторонние действия могут подорвать стабильность и мир в регионе.Он также заявил, что ракетный удар нанес серьезный урон двусторонним отношениям, и добавил, что Исламабад оставляет за собой право ответить на этот "провокационный шаг"."Подчеркнув, что терроризм это общая угроза в регионе и требует сконцентрированных и координированных усилий для борьбы с этой опасностью, министр иностранных дел отметил, что односторонние усилия могут серьезно подорвать региональный мир и стабильность. Никакая страна в регионе не должна идти по этому опасному пути", - говорится в заявлении пакистанского министерства, опубликованном на сайте.Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан при этом в телефонном разговоре с Джилани заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.
https://ria.ru/20240117/terroristy-1921917793.html
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в мире, пакистан, военная операция сша и британии в йемене, хосейн амир абдоллахиан, исламабад, иран
В мире, Пакистан, Военная операция США и Британии в Йемене, Хосейн Амир Абдоллахиан, Исламабад, Иран
МИД Пакистана заявил о последствиях ракетного удара Ирана

Глава МИД Пакистана: ракетный удар Ирана нанес урон отношениям между странами

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Пакистана
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие вооруженных сил Пакистана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани в разговоре со своим иранским коллегой после удара признал угрозу терроризма, но заявил, что односторонние действия могут подорвать стабильность и мир в регионе.
Он также заявил, что ракетный удар нанес серьезный урон двусторонним отношениям, и добавил, что Исламабад оставляет за собой право ответить на этот "провокационный шаг".
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"Подчеркнув, что терроризм это общая угроза в регионе и требует сконцентрированных и координированных усилий для борьбы с этой опасностью, министр иностранных дел отметил, что односторонние усилия могут серьезно подорвать региональный мир и стабильность. Никакая страна в регионе не должна идти по этому опасному пути", - говорится в заявлении пакистанского министерства, опубликованном на сайте.
Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан при этом в телефонном разговоре с Джилани заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана. Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.
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В миреПакистанВоенная операция США и Британии в ЙеменеХосейн Амир АбдоллахианИсламабадИран
 
 
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