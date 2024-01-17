https://ria.ru/20240117/udar-1921930459.html

ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове

ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове - РИА Новости, 17.01.2024

ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове

Российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, следует из сообщения Министерства обороны. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:09

2024-01-17T19:09

2024-01-17T21:47

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, следует из сообщения Министерства обороны."Вечером 16 января Вооруженными силами России нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники", — заявило ведомство.Отмечается, что в результате атаки удалось ликвидировать более 60 наемников, свыше 20 доставили в медучреждения. Здание, где они находились, оказалось полностью разрушено. Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в этот момент в Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.

https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

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безопасность, россия, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сумская область