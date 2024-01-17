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ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове - РИА Новости, 17.01.2024
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19:09 17.01.2024 (обновлено: 21:47 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/udar-1921930459.html
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове - РИА Новости, 17.01.2024
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове
Российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, следует из сообщения Министерства обороны. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:09
2024-01-17T21:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьков
дмитрий песков
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, следует из сообщения Министерства обороны."Вечером 16 января Вооруженными силами России нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники", — заявило ведомство.Отмечается, что в результате атаки удалось ликвидировать более 60 наемников, свыше 20 доставили в медучреждения. Здание, где они находились, оказалось полностью разрушено. Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в этот момент в Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html
https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html
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безопасность, россия, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове

МО: ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, следует из сообщения Министерства обороны.
"Вечером 16 января Вооруженными силами России нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники", — заявило ведомство.
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Отмечается, что в результате атаки удалось ликвидировать более 60 наемников, свыше 20 доставили в медучреждения. Здание, где они находились, оказалось полностью разрушено.
Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в этот момент в Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в бывшей советской республике в ответ на обстрел ВСУ гражданских объектов на территории России. Сигнал о ракетной опасности объявляют в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как не раз подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, военные не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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