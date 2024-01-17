https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html

"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии

"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии - РИА Новости, 17.01.2024

"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии

Россия уничтожает украинское ПВО и военно-промышленный комплекс при помощи ракетных ударов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:24

2024-01-17T17:24

2024-01-17T17:27

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия уничтожает украинское ПВО и военно-промышленный комплекс при помощи ракетных ударов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк", — отметил он.По словам эксперта, ВС России начали масштабную ракетную атаку. Он добавил, что дела ВСУ на всех фронтах идут не очень хорошо, а удары по Украине становятся совершенно разрушительными."Похоже системы Patriot не способны сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", мы всегда знали, что это так", — резюмировал Меркурис.В субботу Минобороны сообщило, что российские подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетным комплексом "Кинжал", по военным объектам Украины. Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.

https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html

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