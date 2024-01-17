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"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 17.01.2024 (обновлено: 17:27 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии - РИА Новости, 17.01.2024
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии
Россия уничтожает украинское ПВО и военно-промышленный комплекс при помощи ракетных ударов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:24
2024-01-17T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия уничтожает украинское ПВО и военно-промышленный комплекс при помощи ракетных ударов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк", — отметил он.По словам эксперта, ВС России начали масштабную ракетную атаку. Он добавил, что дела ВСУ на всех фронтах идут не очень хорошо, а удары по Украине становятся совершенно разрушительными."Похоже системы Patriot не способны сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", мы всегда знали, что это так", — резюмировал Меркурис.В субботу Минобороны сообщило, что российские подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетным комплексом "Кинжал", по военным объектам Украины. Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.
https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии

Эксперт Меркурис: Россия ракетными ударами уничтожает украинское ПВО и ВПК

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия уничтожает украинское ПВО и военно-промышленный комплекс при помощи ракетных ударов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк", — отметил он.
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По словам эксперта, ВС России начали масштабную ракетную атаку. Он добавил, что дела ВСУ на всех фронтах идут не очень хорошо, а удары по Украине становятся совершенно разрушительными.
"Похоже системы Patriot не способны сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", мы всегда знали, что это так", — резюмировал Меркурис.
В субботу Минобороны сообщило, что российские подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетным комплексом "Кинжал", по военным объектам Украины. Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.
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