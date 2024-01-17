https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии - РИА Новости, 17.01.2024
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии
Россия уничтожает украинское ПВО и военно-промышленный комплекс при помощи ракетных ударов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:24
2024-01-17T17:24
2024-01-17T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия уничтожает украинское ПВО и военно-промышленный комплекс при помощи ракетных ударов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — все идет наперекосяк", — отметил он.По словам эксперта, ВС России начали масштабную ракетную атаку. Он добавил, что дела ВСУ на всех фронтах идут не очень хорошо, а удары по Украине становятся совершенно разрушительными."Похоже системы Patriot не способны сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", мы всегда знали, что это так", — резюмировал Меркурис.В субботу Минобороны сообщило, что российские подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетным комплексом "Кинжал", по военным объектам Украины. Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты удалось поразить.
https://ria.ru/20240117/kupyansk-1921866988.html
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921576934.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии
Эксперт Меркурис: Россия ракетными ударами уничтожает украинское ПВО и ВПК