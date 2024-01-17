https://ria.ru/20240117/udar-1921762257.html
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2024
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении, видео... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T05:07
2024-01-17T05:07
2024-01-17T09:06
специальная военная операция на украине
россия
су-25
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240117/minometchiki-1921762104.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боевой вылет Су-25 на Донецком направлении
Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
«
2024-01-17T05:07
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, су-25, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - сообщили в Минобороны.
Минометчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на под Красным Лиманом