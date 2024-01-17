https://ria.ru/20240117/udar-1921762257.html

Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2024

Штурмовики Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении, видео... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T05:07

2024-01-17T05:07

2024-01-17T09:06

специальная военная операция на украине

россия

су-25

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240117/minometchiki-1921762104.html

россия

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Боевой вылет Су-25 на Донецком направлении Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. « 2024-01-17T05:07 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, су-25, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)