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Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО - РИА Новости, 17.01.2024
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Новости Подмосковья
 
19:17 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/tyubing-1921931989.html
Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО
Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО - РИА Новости, 17.01.2024
Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО
Свыше 17 тысяч человек посетили обустроенные тюбинговые горки в Московской области в период с 8 по 14 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:17
2024-01-17T19:17
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Свыше 17 тысяч человек посетили обустроенные тюбинговые горки в Московской области в период с 8 по 14 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство благоустройства региона.По словам министра Михаила Хайкина, этой зимой для жителей области подготовили 39 тюбинговых горок. Из них 11 расположены в парках.Отмечается, что список мест, обустроенных для безопасного катания на надувных санках, можно посмотреть на сайте министерства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛюди катаются на тюбингах в парке
Люди катаются на тюбингах в парке - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Свыше 17 тысяч человек посетили обустроенные тюбинговые горки в Московской области в период с 8 по 14 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство благоустройства региона.
По словам министра Михаила Хайкина, этой зимой для жителей области подготовили 39 тюбинговых горок. Из них 11 расположены в парках.
Отмечается, что список мест, обустроенных для безопасного катания на надувных санках, можно посмотреть на сайте министерства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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