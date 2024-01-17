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Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО

Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО - РИА Новости, 17.01.2024

Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО

Свыше 17 тысяч человек посетили обустроенные тюбинговые горки в Московской области в период с 8 по 14 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:17

2024-01-17T19:17

2024-01-17T19:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Свыше 17 тысяч человек посетили обустроенные тюбинговые горки в Московской области в период с 8 по 14 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство благоустройства региона.По словам министра Михаила Хайкина, этой зимой для жителей области подготовили 39 тюбинговых горок. Из них 11 расположены в парках.Отмечается, что список мест, обустроенных для безопасного катания на надувных санках, можно посмотреть на сайте министерства.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)