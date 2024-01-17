https://ria.ru/20240117/tyubing-1921931989.html
Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО
Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО - РИА Новости, 17.01.2024
Более 17 тысяч человек прокатились на тюбинговых трассах за неделю в МО
Свыше 17 тысяч человек посетили обустроенные тюбинговые горки в Московской области в период с 8 по 14 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:17
2024-01-17T19:17
2024-01-17T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921920363_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_0a548dd71aa2cb4895c0f4f03b3761b0.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Свыше 17 тысяч человек посетили обустроенные тюбинговые горки в Московской области в период с 8 по 14 января. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министерство благоустройства региона.По словам министра Михаила Хайкина, этой зимой для жителей области подготовили 39 тюбинговых горок. Из них 11 расположены в парках.Отмечается, что список мест, обустроенных для безопасного катания на надувных санках, можно посмотреть на сайте министерства.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921920363_445:0:3174:2047_1920x0_80_0_0_d454e2ab2e9c7f17990509d87e2ac7fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)