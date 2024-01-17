Зеленскому сообщили о проблеме в тылу, которая вынудит его идти на мир
Политолог Золотарев: Запад оставит Украину без тыла
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украине придется пойти на невыгодный для себя мир из-за развала собственного тыла на Западе, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно", — заметил эксперт.
По словам политолога, программа Всемирного экономического форума в Давосе явно показала, что Украина не входит в число приоритетов Запада. Вопреки заверениям киевской пропаганды, конфликт на Украине оказался второстепенной темой, уступив место на форуме климату, энергетике и социальным проблемам.
Золотарев обратил внимание, что страны Глобального Юга в очередной раз показали Зеленскому, что не поддержат украинскую "формулу мира". Антироссийская риторика украинского президента все хуже действует даже на европейские страны.
Кроме того, конгресс США до сих пор не приблизился к соглашению по поводу финансирования Украины, заметил аналитик. Без американских денег Киеву, вероятно, придется пойти на мир на условиях Кремля, считает он.
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"Мы (украинцы. — Прим. ред.) можем оказаться поставлены в такие условия, когда ни о чем большем, чем о похабном мире, нам мечтать не придется", — признал Золотарев.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя форум, отметила, что в мире растет понимание невозможности добиться устойчивого урегулирования на Украине без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.