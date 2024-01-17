https://ria.ru/20240117/tyl-1921761131.html

Зеленскому сообщили о проблеме в тылу, которая вынудит его идти на мир

Зеленскому сообщили о проблеме в тылу, которая вынудит его идти на мир - РИА Новости, 17.01.2024

Зеленскому сообщили о проблеме в тылу, которая вынудит его идти на мир

Украине придется пойти на невыгодный для себя мир из-за развала собственного тыла на Западе, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T04:54

2024-01-17T04:54

2024-01-17T04:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

андрей золотарев

конгресс сша

давос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украине придется пойти на невыгодный для себя мир из-за развала собственного тыла на Западе, заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу Politeka."Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно", — заметил эксперт.По словам политолога, программа Всемирного экономического форума в Давосе явно показала, что Украина не входит в число приоритетов Запада. Вопреки заверениям киевской пропаганды, конфликт на Украине оказался второстепенной темой, уступив место на форуме климату, энергетике и социальным проблемам.Золотарев обратил внимание, что страны Глобального Юга в очередной раз показали Зеленскому, что не поддержат украинскую "формулу мира". Антироссийская риторика украинского президента все хуже действует даже на европейские страны.Кроме того, конгресс США до сих пор не приблизился к соглашению по поводу финансирования Украины, заметил аналитик. Без американских денег Киеву, вероятно, придется пойти на мир на условиях Кремля, считает он."Мы (украинцы. — Прим. ред.) можем оказаться поставлены в такие условия, когда ни о чем большем, чем о похабном мире, нам мечтать не придется", — признал Золотарев.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя форум, отметила, что в мире растет понимание невозможности добиться устойчивого урегулирования на Украине без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240117/druzya-1921758167.html

https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921537766.html

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921553475.html

украина

россия

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, андрей золотарев, конгресс сша, давос