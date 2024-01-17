https://ria.ru/20240117/trevoga-1921899175.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.01.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:44
2024-01-17T16:44
2024-01-17T17:24
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание! Воздушная тревога", — написал он.В городе остановили движение общественного транспорта.Губернатор уточнил, что дым, появившийся в районе Севастопольской бухты, — это средство маскировки, которое используют военные.ВСУ с начала года предприняли несколько попыток атаковать Крым и Севастополь. Так, по данным Минобороны, 5 января средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над полуостровом, а днем ранее — сбили десять ракет.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
"Внимание! Воздушная тревога", — написал он.
В городе остановили движение общественного транспорта.
Губернатор уточнил, что дым, появившийся в районе Севастопольской бухты, — это средство маскировки, которое используют военные.
ВСУ
с начала года предприняли несколько попыток атаковать Крым и Севастополь.
Так, по данным Минобороны, 5 января средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над полуостровом, а днем ранее — сбили десять ракет.
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли