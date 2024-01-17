https://ria.ru/20240117/trevoga-1921899175.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.01.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:44

2024-01-17T16:44

2024-01-17T17:24

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание! Воздушная тревога", — написал он.В городе остановили движение общественного транспорта.Губернатор уточнил, что дым, появившийся в районе Севастопольской бухты, — это средство маскировки, которое используют военные.ВСУ с начала года предприняли несколько попыток атаковать Крым и Севастополь. Так, по данным Минобороны, 5 января средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над полуостровом, а днем ранее — сбили десять ракет.

https://ria.ru/20240117/most-1921898978.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, происшествия