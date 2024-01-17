https://ria.ru/20240117/tramp-1921759316.html

Трамп пообещал Рамасвами яркое совместное будущее

Трамп пообещал Рамасвами яркое совместное будущее - РИА Новости, 17.01.2024

Трамп пообещал Рамасвами яркое совместное будущее

Победивший на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова Дональд Трамп посулил большое и яркое совместное будущее своему бывшему... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:42

2024-01-17T03:42

2024-01-17T03:42

в мире

сша

айова

вивек рамасвами

дональд трамп

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Победивший на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова Дональд Трамп посулил большое и яркое совместное будущее своему бывшему конкуренту Вивеку Рамасвами, который снялся с республиканских праймериз в поддержку экс-президента США. Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, но отказался от продолжения борьбы после невысоких результатов дебютного раунда внутрипартийного голосования в штате Айова. Трамп пригласил Рамасвами на трибуну своего митинга в штате Нью-Гемпшир, и тот заявил, что Америке нужен достойный главнокомандующий, а не кто-то вроде Никки Хейли, которая собирается жертвовать бюджетные миллиарды Украине. "Он фантастический парень, очень умный с великолепными идеями. Он молод, и идеи у него молодые. И это хорошо. Перед ним большое, красивое, яркое будущее", - сказал Трамп о Рамасвами. "Он будет работать с нами", - добавил он, не уточнив, в каком качестве. Рамасвами и Трамп несколько раз обнялись на сцене и шептались, сблизившись головами так, что нос Рамасвами уперся в щеку Трампа. Стоя рядом с Трампом, Рамасвами объявил, что в Америке идет война между "перманентным государством и рядовым гражданином". "Мы на войне в этой стране. Нам нужен главнокомандующий, чтобы в ней победить", - заявил он. Рамасвами обрушился с критикой на бывшую представительницу США в ООН Никки Хейли, которая также борется за республиканскую номинацию. "Вы собираетесь урезать социальные выплаты, медицинские страховки, льготы ветеранов, чтобы мы могли просадить еще больше денег на Украину, чтобы какой-то клептократ смог купить себе дом побольше? Тогда голосуйте за Никки Хейли, а не человека, который здесь стоит", - сказал он.

https://ria.ru/20240116/tramp-1921693169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, айова, вивек рамасвами, дональд трамп, президентские выборы в сша