https://ria.ru/20240117/todd-1921788414.html

Историк, предсказавший развал СССР, раскрыл неожиданное будущее России

Историк, предсказавший развал СССР, раскрыл неожиданное будущее России - РИА Новости, 17.01.2024

Историк, предсказавший развал СССР, раскрыл неожиданное будущее России

Поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche."Попытки Вашингтона отдалить... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:26

2024-01-17T10:26

2024-01-17T11:08

в мире

германия

сша

европа

северный поток

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche."Попытки Вашингтона отдалить Берлин от Москвы — а американцы одержимы этой стратегической мыслью года так с 2004-го — окончатся провалом. Если посмотреть на карту Европы, в глаза бросаются две главные державы, и это именно Германия и Россия", — сказал он. По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять и "Северные потоки" это ясно показали. "Рано или поздно они начнут сотрудничать. Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению. Соединенные Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу", — считает Тодд. Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.В сентябре 2022 года произошли взрывы на двух трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. По версии лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Соединенные Штаты причастность к диверсии отрицают, а власти нескольких европейских стран продолжают расследование, которое пока не дало результатов. Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240117/makron-1921772629.html

https://ria.ru/20231104/peskov-1907456266.html

германия

сша

европа

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в мире, германия, сша, европа, северный поток