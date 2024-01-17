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Историк, предсказавший развал СССР, раскрыл неожиданное будущее России - РИА Новости, 17.01.2024
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10:26 17.01.2024 (обновлено: 11:08 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/todd-1921788414.html
Историк, предсказавший развал СССР, раскрыл неожиданное будущее России
Историк, предсказавший развал СССР, раскрыл неожиданное будущее России - РИА Новости, 17.01.2024
Историк, предсказавший развал СССР, раскрыл неожиданное будущее России
Поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche."Попытки Вашингтона отдалить... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:26
2024-01-17T11:08
в мире
германия
сша
европа
северный поток
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche."Попытки Вашингтона отдалить Берлин от Москвы — а американцы одержимы этой стратегической мыслью года так с 2004-го — окончатся провалом. Если посмотреть на карту Европы, в глаза бросаются две главные державы, и это именно Германия и Россия", — сказал он. По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять и "Северные потоки" это ясно показали. "Рано или поздно они начнут сотрудничать. Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению. Соединенные Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу", — считает Тодд. Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.В сентябре 2022 года произошли взрывы на двух трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. По версии лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Соединенные Штаты причастность к диверсии отрицают, а власти нескольких европейских стран продолжают расследование, которое пока не дало результатов. Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240117/makron-1921772629.html
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в мире, германия, сша, европа, северный поток
В мире, Германия, США, Европа, Северный поток
Историк, предсказавший развал СССР, раскрыл неожиданное будущее России

Французский историк Тодд: поражение НАТО на Украине помирит Россию и Германию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche.

"Попытки Вашингтона отдалить Берлин от Москвы — а американцы одержимы этой стратегической мыслью года так с 2004-го — окончатся провалом. Если посмотреть на карту Европы, в глаза бросаются две главные державы, и это именно Германия и Россия", — сказал он.
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По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять и "Северные потоки" это ясно показали.

"Рано или поздно они начнут сотрудничать. Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению. Соединенные Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу", — считает Тодд.
Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".

В сентябре 2022 года произошли взрывы на двух трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. По версии лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Соединенные Штаты причастность к диверсии отрицают, а власти нескольких европейских стран продолжают расследование, которое пока не дало результатов. Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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