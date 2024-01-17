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Пакистан попросил Иран предоставлять информацию о позициях террористов
Пакистан попросил Иран предоставлять информацию о позициях террористов - РИА Новости, 17.01.2024
Пакистан попросил Иран предоставлять информацию о позициях террористов
Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом попросил, чтобы Тегеран... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:59
2024-01-17T17:59
2024-01-17T17:59
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом попросил, чтобы Тегеран предоставлял Исламабаду развединформацию о позициях и перемещениях террористических группировок на территории Пакистана, говорится в заявлении МИД Ирана. "Министр иностранных дел Пакистана подчеркнул, что безопасность Ирана - это также безопасность Пакистана, и если существует угроза на земле Пакистана против Ирана, то Исламабад должен принять соответствующие меры. Он также… попросил Иран предоставить Пакистану информацию о террористических группах в Пакистане в рамках совместного сотрудничества между двумя странами", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД. Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
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в мире, пакистан, иран, хосейн амир абдоллахиан, исламабад
В мире, Пакистан, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Исламабад
Пакистан попросил Иран предоставлять информацию о позициях террористов
Глава МИД Пакистана попросил Иран предоставлять сведения о позициях террористов