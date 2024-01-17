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В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/taynik-1921957516.html
В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой
В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой - РИА Новости, 17.01.2024
В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой
Тайник с вооружением и взрывчаткой обнаружили в одном из тыловых районов Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:10
2024-01-17T23:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
донской
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Тайник с вооружением и взрывчаткой обнаружили в одном из тыловых районов Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. "Во взаимодействии с общественными организациями была осуществлена проверка первичной информации на предмет схрона. Она нашла свое подтверждение", — отметил представитель силового блока ЛНР. Он уточнил, что первичная информация об обнаружении тайника поступила от отряда быстрого реагирования округа Донских казаков Лутугинского юрта, которые проводили патрулирование данного района. "В схроне обнаружены противотанковые мины, патроны и взрывчатые вещества", - заявил собеседник агентства. По его словам, прибывшие на место сотрудники УФСБ России по ЛНР схрон изъяли и передали на экспертизу.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
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луганская народная республика, россия, донской, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Донской, Происшествия
В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой

В одном из тыловых районов в ЛНР нашли тайник с боеприпасами и взрывчаткой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС России в зоне спецоперации
Разведчики ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Разведчики ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Тайник с вооружением и взрывчаткой обнаружили в одном из тыловых районов Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР.
"Во взаимодействии с общественными организациями была осуществлена проверка первичной информации на предмет схрона. Она нашла свое подтверждение", — отметил представитель силового блока ЛНР.
Он уточнил, что первичная информация об обнаружении тайника поступила от отряда быстрого реагирования округа Донских казаков Лутугинского юрта, которые проводили патрулирование данного района.
"В схроне обнаружены противотанковые мины, патроны и взрывчатые вещества", - заявил собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место сотрудники УФСБ России по ЛНР схрон изъяли и передали на экспертизу.
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