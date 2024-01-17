https://ria.ru/20240117/taurus-1921857763.html

В бундестаге призвали проголосовать за поставки Киеву ракет Taurus

В бундестаге призвали проголосовать за поставки Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 17.01.2024

В бундестаге призвали проголосовать за поставки Киеву ракет Taurus

Фракция крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократического союза (ХДС) сегодня намерена внести на голосование в бундестаге резолюцию о... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:25

2024-01-17T14:25

2024-01-17T14:25

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нато

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Фракция крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократического союза (ХДС) сегодня намерена внести на голосование в бундестаге резолюцию о поставке ракет Taurus Украине, сообщил глава политического движения Фридрих Мерц. "Мы считаем, что ситуация на Украине становится все более критической", - заявил Мерц, чьи слова приводит портал телеканала N-tv. В настоящее время у украинских военных "нет перспектив" оттеснить российские войска, а крылатые ракеты Taurus могли бы изменить ситуацию, считает политик. Поэтому Мерц намерен сегодня в рамках пленума немецкого парламента внести на голосование резолюцию о поставке данного оружия. По его словам, некоторые депутаты от правящих партий, которые вопреки позиции федерального канцлера Олафа Шольца недавно высказались в пользу поставок ракет, тем самым смогли бы "подкрепить слова действиями". В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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https://ria.ru/20231229/ukraina-1918978243.html

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