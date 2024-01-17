https://ria.ru/20240117/tatarstan-1921860195.html

В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов

В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов - РИА Новости, 17.01.2024

В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов

Заторы на перекрытом участке трассы М-12 "Восток" от чувашского города Канаш до села Шали в Татарстане ликвидированы, говорится в сообщении "Автодора". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:33

2024-01-17T14:33

2024-01-17T14:33

происшествия

канаш

шали

автодор

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заторы на перекрытом участке трассы М-12 "Восток" от чувашского города Канаш до села Шали в Татарстане ликвидированы, говорится в сообщении "Автодора". "По состоянию на 13.30 на М-12 "Восток" из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684-836 км ликвидированы. Водителям была предложена необходимая помощь, включая обогрев и топливо", - сообщили в госкомпании. В "Автодоре" также подчеркнули, что уборочная техника ведет расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе. На этом участке из-за непогоды оно перекрыто с 6.40 утра. Ранее в госкомпании сообщали, что не будут взимать плату за проезд с автомобилистов, застрявших в среду на перекрытом из-за сильной метели участке трассы М-12 "Восток" от Канаша до Шали. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

https://ria.ru/20240117/zator-1921788842.html

канаш

шали

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происшествия, канаш, шали, автодор, республика татарстан (татарстан)