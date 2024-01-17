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В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов - РИА Новости, 17.01.2024
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14:33 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/tatarstan-1921860195.html
В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов
В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов - РИА Новости, 17.01.2024
В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов
Заторы на перекрытом участке трассы М-12 "Восток" от чувашского города Канаш до села Шали в Татарстане ликвидированы, говорится в сообщении "Автодора". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:33
2024-01-17T14:33
происшествия
канаш
шали
автодор
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заторы на перекрытом участке трассы М-12 "Восток" от чувашского города Канаш до села Шали в Татарстане ликвидированы, говорится в сообщении "Автодора". "По состоянию на 13.30 на М-12 "Восток" из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684-836 км ликвидированы. Водителям была предложена необходимая помощь, включая обогрев и топливо", - сообщили в госкомпании. В "Автодоре" также подчеркнули, что уборочная техника ведет расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе. На этом участке из-за непогоды оно перекрыто с 6.40 утра. Ранее в госкомпании сообщали, что не будут взимать плату за проезд с автомобилистов, застрявших в среду на перекрытом из-за сильной метели участке трассы М-12 "Восток" от Канаша до Шали. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://ria.ru/20240117/zator-1921788842.html
канаш
шали
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происшествия, канаш, шали, автодор, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Канаш, Шали, Автодор, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане вызволили из снежного плена застрявших на М-12 автомобилистов

"Автодор": заторы на участке трассы М-12 "Восток" в Татарстане ликвидированы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДорога М-12 "Восток" до Казани
Дорога М-12 Восток до Казани - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Дорога М-12 "Восток" до Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заторы на перекрытом участке трассы М-12 "Восток" от чувашского города Канаш до села Шали в Татарстане ликвидированы, говорится в сообщении "Автодора".
«
"По состоянию на 13.30 на М-12 "Восток" из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684-836 км ликвидированы. Водителям была предложена необходимая помощь, включая обогрев и топливо", - сообщили в госкомпании.
В "Автодоре" также подчеркнули, что уборочная техника ведет расчистку дорожного полотна для возобновления движения по трассе. На этом участке из-за непогоды оно перекрыто с 6.40 утра.
Ранее в госкомпании сообщали, что не будут взимать плату за проезд с автомобилистов, застрявших в среду на перекрытом из-за сильной метели участке трассы М-12 "Восток" от Канаша до Шали.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
Затор на дороге - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Ульяновская прокуратура проверит ситуацию с затором на трассе Р-241
Вчера, 10:27
 
ПроисшествияКанашШалиАвтодорРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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