Глава МИД Ирана подтвердил готовность к возвращению всех сторон к СВПД
Глава МИД Ирана подтвердил готовность Тегерана к возвращению всех сторон к СВПД
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Иран готов к возвращению всех сторон Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или "ядерной сделки") к этому соглашению, заявил в ходе встречи с главой МИД Испании Хосе Альбаресом на полях экономического форума в Давосе глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале МИД Ирана.
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"В ответ на поддержку министром иностранных дел Испании продолжения переговоров по восстановлению СВПД Амир Абдоллахиан подчеркнул готовность нашей страны к возвращению всех сторон к соглашению СВПД", - передает внешнеполитическое ведомство исламской республики.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.