https://ria.ru/20240117/svo-1921821820.html

Проект "Моя карьера с ЕР" уделит внимание трудоустройству бойцов СВО

Проект "Моя карьера с ЕР" уделит внимание трудоустройству бойцов СВО - РИА Новости, 17.01.2024

Проект "Моя карьера с ЕР" уделит внимание трудоустройству бойцов СВО

Проект "Моя карьера с "Единой Россией"" уделит особое внимание помощи в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей, а также программе наставничества,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:24

2024-01-17T12:24

2024-01-17T14:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проект "Моя карьера с "Единой Россией"" уделит особое внимание помощи в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей, а также программе наставничества, сообщил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. "Дмитрий Анатольевич Медведев дал отдельное поручение нашему проекту, всем отделениям партии уделить трудоустройству участников СВО особое внимание… У нас есть очень хорошие примеры, когда участники СВО или члены их семей, которые обратились за помощью, становятся активистами нашего проекта, они дальше сами начинают работать. Они знают специфику этой аудитории и помогают бойцам адаптироваться к жизни", - сказал Исаев на пресс-конференции, посвященной итогам реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией"" в 2023 году в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что второй наиболее значимый проект - это программа наставничества. "Второй проект, который был презентован в 2023 году, - это программа наставничества. У нас достаточно много в партии успешных людей: это и политики, и бизнесмены, учёные, спортсмены. Мы договорились о том, что в тех случаях, когда человек нуждается в особой поддержке опеки, наши представители могут брать над ним наставничество", - добавил Исаев.

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834327844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, андрей исаев, единая россия, госдума рф