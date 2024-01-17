https://ria.ru/20240117/svo-1921821820.html
Проект "Моя карьера с ЕР" уделит внимание трудоустройству бойцов СВО
Проект "Моя карьера с ЕР" уделит внимание трудоустройству бойцов СВО - РИА Новости, 17.01.2024
Проект "Моя карьера с ЕР" уделит внимание трудоустройству бойцов СВО
Проект "Моя карьера с "Единой Россией"" уделит особое внимание помощи в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей, а также программе наставничества,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:24
2024-01-17T12:24
2024-01-17T14:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
андрей исаев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921824865_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ba1c8f9de79c696af8c5e56bcbf405c1.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проект "Моя карьера с "Единой Россией"" уделит особое внимание помощи в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей, а также программе наставничества, сообщил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. "Дмитрий Анатольевич Медведев дал отдельное поручение нашему проекту, всем отделениям партии уделить трудоустройству участников СВО особое внимание… У нас есть очень хорошие примеры, когда участники СВО или члены их семей, которые обратились за помощью, становятся активистами нашего проекта, они дальше сами начинают работать. Они знают специфику этой аудитории и помогают бойцам адаптироваться к жизни", - сказал Исаев на пресс-конференции, посвященной итогам реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией"" в 2023 году в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что второй наиболее значимый проект - это программа наставничества. "Второй проект, который был презентован в 2023 году, - это программа наставничества. У нас достаточно много в партии успешных людей: это и политики, и бизнесмены, учёные, спортсмены. Мы договорились о том, что в тех случаях, когда человек нуждается в особой поддержке опеки, наши представители могут брать над ним наставничество", - добавил Исаев.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834327844.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921824865_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_8df2a6c015fc60f43d857a6f4a88ecc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей исаев, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Андрей Исаев, Единая Россия, Госдума РФ
Проект "Моя карьера с ЕР" уделит внимание трудоустройству бойцов СВО
Проект "Моя карьера с Единой Россией" уделит внимание трудоустройству бойцов СВО
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Проект "Моя карьера с "Единой Россией"" уделит особое внимание помощи в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей, а также программе наставничества, сообщил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.
«
"Дмитрий Анатольевич Медведев дал отдельное поручение нашему проекту, всем отделениям партии уделить трудоустройству участников СВО особое внимание… У нас есть очень хорошие примеры, когда участники СВО или члены их семей, которые обратились за помощью, становятся активистами нашего проекта, они дальше сами начинают работать. Они знают специфику этой аудитории и помогают бойцам адаптироваться к жизни", - сказал Исаев на пресс-конференции, посвященной итогам реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией"" в 2023 году в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что второй наиболее значимый проект - это программа наставничества.
"Второй проект, который был презентован в 2023 году, - это программа наставничества. У нас достаточно много в партии успешных людей: это и политики, и бизнесмены, учёные, спортсмены. Мы договорились о том, что в тех случаях, когда человек нуждается в особой поддержке опеки, наши представители могут брать над ним наставничество", - добавил Исаев.
Получивших ранения в спецоперации будут привлекать к работе в военкоматах