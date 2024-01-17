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СК возбудит дело из-за поста главы узбекского землячества о яйцах и СВО - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 17.01.2024 (обновлено: 15:07 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/svo-1921795932.html
СК возбудит дело из-за поста главы узбекского землячества о яйцах и СВО
СК возбудит дело из-за поста главы узбекского землячества о яйцах и СВО - РИА Новости, 17.01.2024
СК возбудит дело из-за поста главы узбекского землячества о яйцах и СВО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за поста президента Межрегионального узбекского землячества... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:55
2024-01-17T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
узбекистан
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за поста президента Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова о яйцах и бойцах СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства."Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания &lt;…&gt; Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции", — говорится в заявлении.Судя по выложенным в Telegram скриншотам, Баратов прокомментировал нехватку яиц картинкой с курицами и подписью, уничижительной по отношению к тем, кто находится на фронте. К 10:00 мск 17 января пост по-прежнему висит в "Одноклассниках", но уже без картинки. Изучив жалобы, Бастрыкин поручил руководителю столичного управления СК Андрею Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.Дело поставят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), узбекистан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Узбекистан, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК возбудит дело из-за поста главы узбекского землячества о яйцах и СВО

Глава СК поручил возбудить дело из-за поста главы узбекского землячества об СВО

© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VKУсман Баратов
Усман Баратов - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VK
Усман Баратов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за поста президента Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова о яйцах и бойцах СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания <…> Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции", — говорится в заявлении.
Судя по выложенным в Telegram скриншотам, Баратов прокомментировал нехватку яиц картинкой с курицами и подписью, уничижительной по отношению к тем, кто находится на фронте. К 10:00 мск 17 января пост по-прежнему висит в "Одноклассниках", но уже без картинки.
Изучив жалобы, Бастрыкин поручил руководителю столичного управления СК Андрею Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Дело поставят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)УзбекистанСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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