https://ria.ru/20240117/svo-1921795932.html

СК возбудит дело из-за поста главы узбекского землячества о яйцах и СВО

СК возбудит дело из-за поста главы узбекского землячества о яйцах и СВО - РИА Новости, 17.01.2024

СК возбудит дело из-за поста главы узбекского землячества о яйцах и СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за поста президента Межрегионального узбекского землячества... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:55

2024-01-17T10:55

2024-01-17T15:07

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

узбекистан

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за поста президента Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова о яйцах и бойцах СВО, сообщается в Telegram-канале ведомства."Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания <…> Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции", — говорится в заявлении.Судя по выложенным в Telegram скриншотам, Баратов прокомментировал нехватку яиц картинкой с курицами и подписью, уничижительной по отношению к тем, кто находится на фронте. К 10:00 мск 17 января пост по-прежнему висит в "Одноклассниках", но уже без картинки. Изучив жалобы, Бастрыкин поручил руководителю столичного управления СК Андрею Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.Дело поставят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

https://ria.ru/20240108/mvd-1920150006.html

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Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), узбекистан, ситуация в днр и лнр