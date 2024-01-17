https://ria.ru/20240117/sud-1921798646.html

В ленинградский суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки"

В ленинградский суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 17.01.2024

В ленинградский суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки"

Оскорбленная "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой уроженка города Златоуст Челябинской области подала к устроителям и участникам мероприятия иск на миллиард... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:08

2024-01-17T11:08

2024-01-17T14:00

златоуст

происшествия

"голая вечеринка"

россия

анастасия ивлеева

александр морозов

филипп киркоров

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оскорбленная "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой уроженка города Златоуст Челябинской области подала к устроителям и участникам мероприятия иск на миллиард рублей, сообщил РИА Новости представитель истца Александр Морозов."Уже подали иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области", - рассказал Морозов.Женщина-истец – представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст", а Александр Морозов, представляющий ее интересы в суде, — руководитель этой организации.Это уже второй иск о миллиардной компенсации за "голую вечеринку": другой был сначала подан в Хамовнический, а затем, после отказа из-за формального момента, в Тверской суд Москвы.Как следует из нового иска, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, уроженка Златоуста обосновывает свои претензии тем, что ее оскорбили видео с вечеринки с нецензурной лексикой и "пропаганда ЛГБТ*-отношений"."Ответчики намеренно распространяют в социальных сетях деструктивную информацию, которая подрывает основы государственной политики по укреплению духовно-нравственных ценностей, провоцируют риски десоциализации, развития агрессивного, девиантного или противоправного поведения", - говорится в документе.Действия ответчиков, как утверждает истец, причиняют ей и ее несовершеннолетнему ребенку "нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России".Ответчиками заявлены Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), щеголявший по вечеринке в носке на половом органе, Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них уроженка Урала требует по 200 миллионов рублей, а также дополнительно отобрать звание заслуженного артиста у Билана и народного артиста у Киркорова.Шестым ответчиком числится Министерство культуры России. К ведомству никаких требований не заявлено.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

https://ria.ru/20240117/reper-1921761308.html

https://radiosputnik.ru/20240111/ivleeva-1920818323.html

златоуст

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златоуст, происшествия, "голая вечеринка", россия, анастасия ивлеева, александр морозов, филипп киркоров