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В ленинградский суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 17.01.2024
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11:08 17.01.2024 (обновлено: 14:00 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/sud-1921798646.html
В ленинградский суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки"
В ленинградский суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки" - РИА Новости, 17.01.2024
В ленинградский суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки"
Оскорбленная "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой уроженка города Златоуст Челябинской области подала к устроителям и участникам мероприятия иск на миллиард... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:08
2024-01-17T14:00
златоуст
происшествия
"голая вечеринка"
россия
анастасия ивлеева
александр морозов
филипп киркоров
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оскорбленная "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой уроженка города Златоуст Челябинской области подала к устроителям и участникам мероприятия иск на миллиард рублей, сообщил РИА Новости представитель истца Александр Морозов."Уже подали иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области", - рассказал Морозов.Женщина-истец – представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст", а Александр Морозов, представляющий ее интересы в суде, — руководитель этой организации.Это уже второй иск о миллиардной компенсации за "голую вечеринку": другой был сначала подан в Хамовнический, а затем, после отказа из-за формального момента, в Тверской суд Москвы.Как следует из нового иска, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, уроженка Златоуста обосновывает свои претензии тем, что ее оскорбили видео с вечеринки с нецензурной лексикой и "пропаганда ЛГБТ*-отношений"."Ответчики намеренно распространяют в социальных сетях деструктивную информацию, которая подрывает основы государственной политики по укреплению духовно-нравственных ценностей, провоцируют риски десоциализации, развития агрессивного, девиантного или противоправного поведения", - говорится в документе.Действия ответчиков, как утверждает истец, причиняют ей и ее несовершеннолетнему ребенку "нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России".Ответчиками заявлены Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), щеголявший по вечеринке в носке на половом органе, Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них уроженка Урала требует по 200 миллионов рублей, а также дополнительно отобрать звание заслуженного артиста у Билана и народного артиста у Киркорова.Шестым ответчиком числится Министерство культуры России. К ведомству никаких требований не заявлено.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
https://ria.ru/20240117/reper-1921761308.html
https://radiosputnik.ru/20240111/ivleeva-1920818323.html
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златоуст, происшествия, "голая вечеринка", россия, анастасия ивлеева, александр морозов, филипп киркоров
Златоуст, Происшествия, "Голая вечеринка", Россия, Анастасия Ивлеева, Александр Морозов, Филипп Киркоров
В ленинградский суд поступил иск на миллиард рублей из-за "голой вечеринки"

Уроженка Златоуста подала иск на 1 млрд рублей из-за вечеринки Ивлеевой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Оскорбленная "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой уроженка города Златоуст Челябинской области подала к устроителям и участникам мероприятия иск на миллиард рублей, сообщил РИА Новости представитель истца Александр Морозов.
"Уже подали иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области", - рассказал Морозов.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
13 января, 08:00
Женщина-истец – представитель "религиозного братства "Морозов-Златоуст", а Александр Морозов, представляющий ее интересы в суде, — руководитель этой организации.
Это уже второй иск о миллиардной компенсации за "голую вечеринку": другой был сначала подан в Хамовнический, а затем, после отказа из-за формального момента, в Тверской суд Москвы.
Как следует из нового иска, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, уроженка Златоуста обосновывает свои претензии тем, что ее оскорбили видео с вечеринки с нецензурной лексикой и "пропаганда ЛГБТ*-отношений".
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Вчера, 05:05
"Ответчики намеренно распространяют в социальных сетях деструктивную информацию, которая подрывает основы государственной политики по укреплению духовно-нравственных ценностей, провоцируют риски десоциализации, развития агрессивного, девиантного или противоправного поведения", - говорится в документе.
Действия ответчиков, как утверждает истец, причиняют ей и ее несовершеннолетнему ребенку "нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России".
Ответчиками заявлены Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), щеголявший по вечеринке в носке на половом органе, Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из них уроженка Урала требует по 200 миллионов рублей, а также дополнительно отобрать звание заслуженного артиста у Билана и народного артиста у Киркорова.
Шестым ответчиком числится Министерство культуры России. К ведомству никаких требований не заявлено.
Анастасия Ивлеева. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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* Экстремистская организация, запрещенная в России
 
ЗлатоустПроисшествия"Голая вечеринка"РоссияАнастасия ИвлееваАлександр МорозовФилипп Киркоров
 
 
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