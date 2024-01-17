https://ria.ru/20240117/strela-1921760247.html
ЗРК "Стрела-10" сбил разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области
ЗРК "Стрела-10" сбил разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.01.2024
ЗРК "Стрела-10" сбил разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М" одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил разведывательный беспилотник... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T04:11
2024-01-17T04:11
2024-01-17T04:11
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ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М" одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ, который вел воздушную разведку позиций российских подразделений вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Во время боевого дежурства наблюдателем в воздухе был обнаружен нераспознанный БПЛА, который летел вдоль русла реки, ведя разведку левого берега Днепра, где держат оборону российские подразделения. В дальнейшем БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100", - сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что с российского наблюдательного поста немедленно было доложено на пункт управления об обнаружении украинского беспилотника. Данная цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК "Стрела-10М". "После получения подтверждения цели десантники-зенитчики пуском ракеты сбили и уничтожили украинский разведывательный БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО РФ добавили, что экипажи ЗРК "Стрела-10" Воздушно-десантных войск ежедневно несут боевое дежурство по прикрытию своих подразделений от средств воздушной разведки и нападения ВСУ, ежедневно сбиваются и уничтожаются несколько беспилотников.
https://ria.ru/20240117/artilleristy-1921760120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
ЗРК "Стрела-10" сбил разведывательный беспилотник ВСУ в Херсонской области
Расчет ЗРК "Стрела-10М" уничтожил разведывательный БПЛА ВСУ в Херсонской области
ЛУГАНСК, 17 янв – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М" одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ, который вел воздушную разведку позиций российских подразделений вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Во время боевого дежурства наблюдателем в воздухе был обнаружен нераспознанный БПЛА, который летел вдоль русла реки, ведя разведку левого берега Днепра, где держат оборону российские подразделения. В дальнейшем БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что с российского наблюдательного поста немедленно было доложено на пункт управления об обнаружении украинского беспилотника. Данная цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК "Стрела-10М".
"После получения подтверждения цели десантники-зенитчики пуском ракеты сбили и уничтожили украинский разведывательный БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ добавили, что экипажи ЗРК "Стрела-10" Воздушно-десантных войск ежедневно несут боевое дежурство по прикрытию своих подразделений от средств воздушной разведки и нападения ВСУ, ежедневно сбиваются и уничтожаются несколько беспилотников.
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