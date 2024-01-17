https://ria.ru/20240117/statusy-1921794823.html

Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить?

Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить? - РИА Новости, 17.01.2024

Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить?

"Мы дружим или все же встречаемся? А это серьезно или нет?" Разговор о том, в каких вы отношениях и куда они движутся, — совсем не легкий. Как затронуть тему так, чтобы не отпугнуть человека, но при этом прояснить, кто вы друг другу? Учимся определять статус отношений — и в прямом разговоре, и по косвенным признакам.

2024-01-17T14:00

2024-01-17T14:00

2024-01-17T14:00

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любовь

брак

свадьба

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Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить? "Мы дружим или все же встречаемся? А это серьезно или нет?" Разговор о том, в каких вы отношениях и куда они движутся, — совсем не легкий. Как затронуть тему так, чтобы не отпугнуть человека, но при этом прояснить, кто вы друг другу? Учимся определять статус отношений — и в прямом разговоре, и по косвенным признакам. audio/mpeg

Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить? "Мы дружим или все же встречаемся? А это серьезно или нет?" Разговор о том, в каких вы отношениях и куда они движутся, — совсем не легкий. Как затронуть тему так, чтобы не отпугнуть человека, но при этом прояснить, кто вы друг другу? Учимся определять статус отношений — и в прямом разговоре, и по косвенным признакам. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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