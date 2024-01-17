https://ria.ru/20240117/statusy-1921794823.html
Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить?
Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить? - РИА Новости, 17.01.2024
Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить?
"Мы дружим или все же встречаемся? А это серьезно или нет?" Разговор о том, в каких вы отношениях и куда они движутся, — совсем не легкий. Как затронуть тему так, чтобы не отпугнуть человека, но при этом прояснить, кто вы друг другу? Учимся определять статус отношений — и в прямом разговоре, и по косвенным признакам.
2024-01-17T14:00
2024-01-17T14:00
2024-01-17T14:00
нас двое
подкаст
вконтакте
отношения
влюбленность
любовь
брак
свадьба
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Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить?
"Мы дружим или все же встречаемся? А это серьезно или нет?" Разговор о том, в каких вы отношениях и куда они движутся, — совсем не легкий. Как затронуть тему так, чтобы не отпугнуть человека, но при этом прояснить, кто вы друг другу? Учимся определять статус отношений — и в прямом разговоре, и по косвенным признакам.
audio/mpeg
Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить?
"Мы дружим или все же встречаемся? А это серьезно или нет?" Разговор о том, в каких вы отношениях и куда они движутся, — совсем не легкий. Как затронуть тему так, чтобы не отпугнуть человека, но при этом прояснить, кто вы друг другу? Учимся определять статус отношений — и в прямом разговоре, и по косвенным признакам.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нас двое, Подкаст, ВКонтакте, отношения, влюбленность, Любовь, брак, Свадьба, Статус
Вроде любит, но замуж не зовет. Как об этом поговорить?
"Мы дружим или все же встречаемся? А это серьезно или нет?" Разговор о том, в каких вы отношениях и куда они движутся, — совсем не легкий. Как затронуть тему так, чтобы не отпугнуть человека, но при этом прояснить, кто вы друг другу? Учимся определять статус отношений — и в прямом разговоре, и по косвенным признакам.