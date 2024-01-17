https://ria.ru/20240117/ssha-1921850503.html

Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия США

Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия США - РИА Новости, 17.01.2024

Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически все страны Ближнего Востока хотят присутствия Соединенных Штатов и их вовлеченности в дела региона. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:00

2024-01-17T14:00

2024-01-17T14:00

в мире

сша

ближний восток

энтони блинкен

всемирный экономический форум в давосе

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически все страны Ближнего Востока хотят присутствия Соединенных Штатов и их вовлеченности в дела региона. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. "В регионах, таких как Ближний Восток, где существуют глубокие и мучительные вызовы, я слышу практически от каждой страны, что они хотят, чтобы мы (США - ред.) присутствовали, чтобы мы были "за столом", они хотят, чтобы мы играли ведущую роль", - заявил Блинкен в ходе обсуждения в Давосе.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

сша

ближний восток

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, ближний восток, энтони блинкен, всемирный экономический форум в давосе