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Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия США - РИА Новости, 17.01.2024
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14:00 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/ssha-1921850503.html
Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия США
Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия США - РИА Новости, 17.01.2024
Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически все страны Ближнего Востока хотят присутствия Соединенных Штатов и их вовлеченности в дела региона. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:00
2024-01-17T14:00
в мире
сша
ближний восток
энтони блинкен
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически все страны Ближнего Востока хотят присутствия Соединенных Штатов и их вовлеченности в дела региона. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. "В регионах, таких как Ближний Восток, где существуют глубокие и мучительные вызовы, я слышу практически от каждой страны, что они хотят, чтобы мы (США - ред.) присутствовали, чтобы мы были "за столом", они хотят, чтобы мы играли ведущую роль", - заявил Блинкен в ходе обсуждения в Давосе.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
сша
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в мире, сша, ближний восток, энтони блинкен, всемирный экономический форум в давосе
В мире, США, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Всемирный экономический форум в Давосе
Блинкен заявил, что почти все ближневосточные страны хотят присутствия США

Блинкен: почти весь Ближний Восток хочет вовлеченности США в дела региона

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что практически все страны Ближнего Востока хотят присутствия Соединенных Штатов и их вовлеченности в дела региона.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
"В регионах, таких как Ближний Восток, где существуют глубокие и мучительные вызовы, я слышу практически от каждой страны, что они хотят, чтобы мы (США - ред.) присутствовали, чтобы мы были "за столом", они хотят, чтобы мы играли ведущую роль", - заявил Блинкен в ходе обсуждения в Давосе.
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В миреСШАБлижний ВостокЭнтони БлинкенВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
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