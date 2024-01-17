Кулеба заявил, что обеспокоен возможными событиями после выборов в США
Кулеба: США должны сохранить фокус на мировых проблемах, включая Украину
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обеспокоен возможными событиями после выборов в США, поскольку важно, чтобы страна была сфокусирована на мировых проблемах, в том числе Украине, а не на внутренних политических разногласиях.
"На самом деле я больше обеспокоен первым днем после выборов и дальше, поскольку действительно важно, чтобы политическая система США оставалась сфокусированной, а не погрязла во внутренних конфликтах, растрате политических ресурсов на решение политических обсуждений и проблем. Потому что Америка важна для глобальной стабильности, и Америка должна оставаться сфокусированной на мировых проблемах, и Украина - одна из них", - заявил Кулеба на дискуссии в Давосе. Вместе с тем он отметил, что какой бы выбор не сделали США, Украина будет работать "с этой реальностью".
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-глава государства Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает Десантис, тройку лидеров замыкает Хейли.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.