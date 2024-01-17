https://ria.ru/20240117/ssha-1921753089.html

В США сделали резкое заявление о создании армии для захвата России

В США сделали резкое заявление о создании армии для захвата России - РИА Новости, 17.01.2024

В США сделали резкое заявление о создании армии для захвата России

У планов по победе над Россией никогда не было шансов на успех, написал на своей странице в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:18

2024-01-17T01:18

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. У планов по победе над Россией никогда не было шансов на успех, написал на своей странице в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Вы не создаете армию на коленке, вы не создаете мигом силу, способную завоевать Россию. Это абсурд. У этого никогда не было шансов на успех", — высказался полковник.Сторонники идеи победы над Москвой никогда этого не признают, заключил он.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.

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в мире, россия, украина, министерство обороны сша