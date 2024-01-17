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Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике
Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике - РИА Новости, 17.01.2024
Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что РФ хочет, чтобы США сосредоточились на своей внутренней политике. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:06
2024-01-17T01:06
2024-01-17T01:06
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что РФ хочет, чтобы США сосредоточились на своей внутренней политике. "Что бы мы хотели увидеть, так это то, как США заботятся о собственных интересах. О Мексике и других вещах. И сводят на нет свою политику в других частях мира. Мы бы очень приветствовали то, что они наконец сконцентрируются на внутренней политике", - сказал посол в интервью британской радиостанции LBC. Кроме того, Келин отметил, что американская идея по включению Украины в европейские структуры и НАТО нацелена на то, чтобы "переложить это бремя" на плечи европейцев. Число нелегальных пересечений границы США и Мексики в последнее время достигло рекордного уровня. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, андрей келин, нато
В мире, США, Россия, Андрей Келин, НАТО
Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике
Посол России Келин призвал США сконцентрироваться на внутренней политике