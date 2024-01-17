https://ria.ru/20240117/ssha-1921752955.html

Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике

Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике - РИА Новости, 17.01.2024

Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что РФ хочет, чтобы США сосредоточились на своей внутренней политике. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:06

2024-01-17T01:06

2024-01-17T01:06

в мире

сша

россия

андрей келин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что РФ хочет, чтобы США сосредоточились на своей внутренней политике. "Что бы мы хотели увидеть, так это то, как США заботятся о собственных интересах. О Мексике и других вещах. И сводят на нет свою политику в других частях мира. Мы бы очень приветствовали то, что они наконец сконцентрируются на внутренней политике", - сказал посол в интервью британской радиостанции LBC. Кроме того, Келин отметил, что американская идея по включению Украины в европейские структуры и НАТО нацелена на то, чтобы "переложить это бремя" на плечи европейцев. Число нелегальных пересечений границы США и Мексики в последнее время достигло рекордного уровня. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.

https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, андрей келин, нато