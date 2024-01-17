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Байден провалил экспресс-тест. В США раскрыта главная интрига года

Байден провалил экспресс-тест. В США раскрыта главная интрига года - РИА Новости, 17.01.2024

Байден провалил экспресс-тест. В США раскрыта главная интрига года

Первое местное предварительное голосование разворачивающейся за океаном президентской избирательной кампании по традиции состоялось в штате Айова. Республиканцы РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:22

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Первое местное предварительное голосование разворачивающейся за океаном президентской избирательной кампании по традиции состоялось в штате Айова. Республиканцы выявили абсолютного лидера — Дональда Трампа. Демократы же предпочли растянуть процесс до марта. Об итогах, механизме и значении айовских кокусов — в материале РИА Новости."Потрясающее чувство"Многочисленные соцопросы показывали: в Айове среди республиканцев за Трампа не менее 50 процентов. Прогнозы подтвердились. Собрав более половины голосов, он в два с лишним раза обогнал ближайших конкурентов.У губернатора Флориды Рона Десантиса — 21 процент, у бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли — 19. Бизнесмен Вивек Рамасвами, которого, к слову, называли "новым Трампом", выступил совсем неубедительно и сошел с дистанции, призвав голосовать за экс-президента.В интервью Fox News Трамп так прокомментировал свою победу: "Это потрясающее чувство. Нам нужно вернуть страну. За последние три года мы пережили много плохого, и этому надо положить конец".Демократы на этот раз привычную однодневную процедуру заменили голосованием по почте, которое продлится до так называемого супервторника — когда праймериз одновременно пройдут в наибольшем количестве штатов. То есть до 5 марта. Если Трамп выиграет и в супервторник, он станет номинантом, единственным кандидатом в президенты от республиканцев.Почему это важно?Пятьдесят пять лет назад правила партийных праймериз упростили, и именно айовские избиратели опробовали их первыми. Это привлекло к штату всеобщее внимание. С тех пор так и повелось: кампании стартуют в Айове.Давний формат айовских кокусов пришелся как нельзя кстати. В отличие от праймериз, это не просто тайное голосование, а прежде всего открытая дискуссия. К тому же кокусы менее затратны. Партийные активисты собираются в библиотеках, школах, частных домах, не обременяя местную администрацию.Высказываться можно за любого, кого считаешь достойным, — даже если его нет в официальных списках кандидатов. Голосуют тут же. Удаленно разрешают очень немногим — например, находящимся за рубежом военнослужащим, инвалидам.Да, в такой процедуре участвует меньше избирателей, чем в праймериз. Зато это наиболее активный электорат, всегда готовый отстаивать свою политическую позицию.Задел на будущееПо результатам кокусов распределяются голоса делегатов от штата, которые поедут летом на Национальный съезд (конвенцию) Республиканской партии в Милуоки. Там и утвердят общепартийного номинанта.От Айовы у республиканцев всего 40 делегатов. От Техаса, например, где население гораздо больше, — 200. Соответственно, и ставки на праймериз там выше. Теоретически делегаты могут проголосовать и не так, как им поручили. Но это крайне маловероятно, поскольку поставит крест на политической карьере.Мнение Айовы — важный фактор разворачивающейся президентской гонки. Фавориту кокусов благоволят спонсоры (хотя Трамп не особо в них нуждается), ему уделяют больше внимания СМИ. После выхода из кампании Рамасвами, считавшегося многообещающей "темной лошадкой", республиканским пиарщикам будет проще продвигать основную тройку: Трампа, Десантиса и Хейли. Ну и голоса выбывшего однопартийца экс-президенту не помешают.Демократы же, отказавшись от нормальных очных кокусов, потеряли очки. "Слоны" шумно обсуждают айовский триумф Трампа и открывающиеся перспективы. "Ослы" пока помалкивают.Они продлили голосование до 5 марта, конечно, неспроста. Трамп в те дни предстанет перед судом по делу о попытке отмены итогов выборов 2020-го. Демократы надеются этим воспользоваться.Кроме того, в феврале Верховный суд США рассмотрит жалобу экс-президента на решение суда Колорадо, отстранившего его от праймериз. Впрочем, даже среди "ослов" многие отмечают, что гонения на Трампа лишь добавляют ему популярности. Результаты кокусов это подтвердили.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, айова, сша, джо байден, рон десантис, никки хейли, выборы президента сша, дональд трамп