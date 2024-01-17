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Байден провалил экспресс-тест. В США раскрыта главная интрига года - РИА Новости, 17.01.2024
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08:00 17.01.2024 (обновлено: 08:22 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ssha-1921629051.html
Байден провалил экспресс-тест. В США раскрыта главная интрига года
Байден провалил экспресс-тест. В США раскрыта главная интрига года - РИА Новости, 17.01.2024
Байден провалил экспресс-тест. В США раскрыта главная интрига года
Первое местное предварительное голосование разворачивающейся за океаном президентской избирательной кампании по традиции состоялось в штате Айова. Республиканцы РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:00
2024-01-17T08:22
в мире
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сша
джо байден
рон десантис
никки хейли
выборы президента сша
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Первое местное предварительное голосование разворачивающейся за океаном президентской избирательной кампании по традиции состоялось в штате Айова. Республиканцы выявили абсолютного лидера — Дональда Трампа. Демократы же предпочли растянуть процесс до марта. Об итогах, механизме и значении айовских кокусов — в материале РИА Новости."Потрясающее чувство"Многочисленные соцопросы показывали: в Айове среди республиканцев за Трампа не менее 50 процентов. Прогнозы подтвердились. Собрав более половины голосов, он в два с лишним раза обогнал ближайших конкурентов.У губернатора Флориды Рона Десантиса — 21 процент, у бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли — 19. Бизнесмен Вивек Рамасвами, которого, к слову, называли "новым Трампом", выступил совсем неубедительно и сошел с дистанции, призвав голосовать за экс-президента.В интервью Fox News Трамп так прокомментировал свою победу: "Это потрясающее чувство. Нам нужно вернуть страну. За последние три года мы пережили много плохого, и этому надо положить конец".Демократы на этот раз привычную однодневную процедуру заменили голосованием по почте, которое продлится до так называемого супервторника — когда праймериз одновременно пройдут в наибольшем количестве штатов. То есть до 5 марта. Если Трамп выиграет и в супервторник, он станет номинантом, единственным кандидатом в президенты от республиканцев.Почему это важно?Пятьдесят пять лет назад правила партийных праймериз упростили, и именно айовские избиратели опробовали их первыми. Это привлекло к штату всеобщее внимание. С тех пор так и повелось: кампании стартуют в Айове.Давний формат айовских кокусов пришелся как нельзя кстати. В отличие от праймериз, это не просто тайное голосование, а прежде всего открытая дискуссия. К тому же кокусы менее затратны. Партийные активисты собираются в библиотеках, школах, частных домах, не обременяя местную администрацию.Высказываться можно за любого, кого считаешь достойным, — даже если его нет в официальных списках кандидатов. Голосуют тут же. Удаленно разрешают очень немногим — например, находящимся за рубежом военнослужащим, инвалидам.Да, в такой процедуре участвует меньше избирателей, чем в праймериз. Зато это наиболее активный электорат, всегда готовый отстаивать свою политическую позицию.Задел на будущееПо результатам кокусов распределяются голоса делегатов от штата, которые поедут летом на Национальный съезд (конвенцию) Республиканской партии в Милуоки. Там и утвердят общепартийного номинанта.От Айовы у республиканцев всего 40 делегатов. От Техаса, например, где население гораздо больше, — 200. Соответственно, и ставки на праймериз там выше. Теоретически делегаты могут проголосовать и не так, как им поручили. Но это крайне маловероятно, поскольку поставит крест на политической карьере.Мнение Айовы — важный фактор разворачивающейся президентской гонки. Фавориту кокусов благоволят спонсоры (хотя Трамп не особо в них нуждается), ему уделяют больше внимания СМИ. После выхода из кампании Рамасвами, считавшегося многообещающей "темной лошадкой", республиканским пиарщикам будет проще продвигать основную тройку: Трампа, Десантиса и Хейли. Ну и голоса выбывшего однопартийца экс-президенту не помешают.Демократы же, отказавшись от нормальных очных кокусов, потеряли очки. "Слоны" шумно обсуждают айовский триумф Трампа и открывающиеся перспективы. "Ослы" пока помалкивают.Они продлили голосование до 5 марта, конечно, неспроста. Трамп в те дни предстанет перед судом по делу о попытке отмены итогов выборов 2020-го. Демократы надеются этим воспользоваться.Кроме того, в феврале Верховный суд США рассмотрит жалобу экс-президента на решение суда Колорадо, отстранившего его от праймериз. Впрочем, даже среди "ослов" многие отмечают, что гонения на Трампа лишь добавляют ему популярности. Результаты кокусов это подтвердили.
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4.7
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в мире, айова, сша, джо байден, рон десантис, никки хейли, выборы президента сша, дональд трамп
В мире, Айова, США, Джо Байден, Рон Десантис, Никки Хейли, Выборы президента США, Дональд Трамп
Байден провалил экспресс-тест. В США раскрыта главная интрига года

По итогам кокусов в президентской гонке США лидирует Дональд Трамп

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Первое местное предварительное голосование разворачивающейся за океаном президентской избирательной кампании по традиции состоялось в штате Айова. Республиканцы выявили абсолютного лидера — Дональда Трампа. Демократы же предпочли растянуть процесс до марта. Об итогах, механизме и значении айовских кокусов — в материале РИА Новости.

"Потрясающее чувство"

Многочисленные соцопросы показывали: в Айове среди республиканцев за Трампа не менее 50 процентов. Прогнозы подтвердились. Собрав более половины голосов, он в два с лишним раза обогнал ближайших конкурентов.
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от Республиканской партии США, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от Республиканской партии США, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова
У губернатора Флориды Рона Десантиса — 21 процент, у бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли — 19. Бизнесмен Вивек Рамасвами, которого, к слову, называли "новым Трампом", выступил совсем неубедительно и сошел с дистанции, призвав голосовать за экс-президента.
В интервью Fox News Трамп так прокомментировал свою победу: "Это потрясающее чувство. Нам нужно вернуть страну. За последние три года мы пережили много плохого, и этому надо положить конец".
Демократы на этот раз привычную однодневную процедуру заменили голосованием по почте, которое продлится до так называемого супервторника — когда праймериз одновременно пройдут в наибольшем количестве штатов. То есть до 5 марта. Если Трамп выиграет и в супервторник, он станет номинантом, единственным кандидатом в президенты от республиканцев.

Почему это важно?

Пятьдесят пять лет назад правила партийных праймериз упростили, и именно айовские избиратели опробовали их первыми. Это привлекло к штату всеобщее внимание. С тех пор так и повелось: кампании стартуют в Айове.
© AP Photo / Robert F. BukatyРон Десантис
Рон ДеСантис - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Рон Десантис
Давний формат айовских кокусов пришелся как нельзя кстати. В отличие от праймериз, это не просто тайное голосование, а прежде всего открытая дискуссия. К тому же кокусы менее затратны. Партийные активисты собираются в библиотеках, школах, частных домах, не обременяя местную администрацию.
Высказываться можно за любого, кого считаешь достойным, — даже если его нет в официальных списках кандидатов. Голосуют тут же. Удаленно разрешают очень немногим — например, находящимся за рубежом военнослужащим, инвалидам.
Да, в такой процедуре участвует меньше избирателей, чем в праймериз. Зато это наиболее активный электорат, всегда готовый отстаивать свою политическую позицию.

Задел на будущее

По результатам кокусов распределяются голоса делегатов от штата, которые поедут летом на Национальный съезд (конвенцию) Республиканской партии в Милуоки. Там и утвердят общепартийного номинанта.
© AP Photo / Charlie NeibergallВивек Рамасвами
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступает во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Вивек Рамасвами
От Айовы у республиканцев всего 40 делегатов. От Техаса, например, где население гораздо больше, — 200. Соответственно, и ставки на праймериз там выше. Теоретически делегаты могут проголосовать и не так, как им поручили. Но это крайне маловероятно, поскольку поставит крест на политической карьере.
Мнение Айовы — важный фактор разворачивающейся президентской гонки. Фавориту кокусов благоволят спонсоры (хотя Трамп не особо в них нуждается), ему уделяют больше внимания СМИ. После выхода из кампании Рамасвами, считавшегося многообещающей "темной лошадкой", республиканским пиарщикам будет проще продвигать основную тройку: Трампа, Десантиса и Хейли. Ну и голоса выбывшего однопартийца экс-президенту не помешают.
Демократы же, отказавшись от нормальных очных кокусов, потеряли очки. "Слоны" шумно обсуждают айовский триумф Трампа и открывающиеся перспективы. "Ослы" пока помалкивают.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
Они продлили голосование до 5 марта, конечно, неспроста. Трамп в те дни предстанет перед судом по делу о попытке отмены итогов выборов 2020-го. Демократы надеются этим воспользоваться.
Кроме того, в феврале Верховный суд США рассмотрит жалобу экс-президента на решение суда Колорадо, отстранившего его от праймериз. Впрочем, даже среди "ослов" многие отмечают, что гонения на Трампа лишь добавляют ему популярности. Результаты кокусов это подтвердили.
 
В миреАйоваСШАДжо БайденРон ДесантисНикки ХейлиВыборы президента СШАДональд Трамп
 
 
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