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Спецоперация, 17 января: Медведев заявил об опасности существования Украины - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 17.01.2024 (обновлено: 19:29 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/spetsoperatsiya-1921927827.html
Спецоперация, 17 января: Медведев заявил об опасности существования Украины
Спецоперация, 17 января: Медведев заявил об опасности существования Украины - РИА Новости, 17.01.2024
Спецоперация, 17 января: Медведев заявил об опасности существования Украины
О перспективах существования Украины, ходе спецоперации и ловле уклонистов от мобилизации в ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:03
2024-01-17T19:29
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
евросоюз
энтони блинкен
россия
киев
мария захарова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. О перспективах существования Украины, ходе спецоперации и ловле уклонистов от мобилизации в ВСУ — в материале РИА Новости.Об опасности украинской государственностиЗамруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что существование Украины как самостоятельного государства в любом виде и при любой власти будет "смертельно опасно" для украинцев.Наличие подобного государства на исторических российских территориях, по его словам, будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Таким образом, вероятность нового конфликта составляет сто процентов, какие бы "бумажки безопасности" Запад ни подписывал с Киевом.В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что даже из нынешнего конфликта Украине не дадут выйти переговорным путем. Об этом свидетельствует подписанное во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев соглашение в сфере безопасности. Оно рассчитано на десять лет и предполагает, что Британия обязалась поддерживать Украину в этот период.Никаких перспективО том, что даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине не видно, заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе. В этом он обвинил Россию, которая, по словам политика, не готова к диалогу "с хорошими намерениями" на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и независимости.Кроме того, Блинкен заявил, что Москва обладает огромными ресурсами для ведения специальной военной операции.НАТО на саммите в Вашингтоне собирается, помимо решения прочих проблем, "продвинуть вперед поддержку Украины", сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. Европейская внешнеполитическая служба, в свою очередь, как рассказал РИА Новости представитель Евросоюза, подготовит к неформальному министерскому заседанию Совета ЕС по обороне 30-31 января анализ европейской помощи Киеву, чтобы "лучше провести дискуссии о дальнейшей поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира".Уничтожены РЛСПо данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях, а также отразили десять атак на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.Потери противника составили до 655 солдат. Кроме того, Киев лишился двух танков, семи боевых бронированных машин, двух БМП, двух бронетранспортёров, а также орудия Д-20 и четырех гаубиц Д-30, самоходной пушки "Пион" и трех самоходных артустановок "Гвоздика".Авиация и артиллерия, а также расчеты беспилотников поразили за сутки базу горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников. Российская ПВО сбила 11 снарядов РСЗО "Ольха" и произведенных в Чехии Vampire. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотник.Натовская артиллерия и РСЗОКак сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в среду выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Еленовке. Позднее в СЦКК рассказали, что Киев запустил на Горловку беспилотник-камикадзе в 11:30 мск, а в 14:30 сбросил с дрона боеприпас.Также сообщалось о повреждении амбулатории в Еленовке.В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 16 января. Пять районов и Белгород обстреляли 38 снарядами. По данным главы региона, два дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, над регионом сбили семь украинских беспилотников. Ночью ПВО уничтожила семь снарядов РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника, пытавшихся атаковать Белгород. Утром сбили еще два беспилотника и четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир". Ловля уклонистовСлужба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации в Закарпатской области и подконтрольном ВСУ городе Запорожье трех новых схем незаконного уклонения от мобилизации. По версии следствия, подозреваемые продавали уклонистам липовые справки об инвалидности и непригодности к службе, а также студенческие билеты, якобы подтверждающие, что призывник является студентом зарубежного вуза. Организаторов задержали.Кроме того, в среду на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Различные местные СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, подконтрольном ВСУ Херсоне и неоднократно в Одессе.
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украина, вооруженные силы украины, евросоюз, энтони блинкен, россия, киев, мария захарова, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Энтони Блинкен, Россия, Киев, Мария Захарова, Дмитрий Медведев, В мире
Спецоперация, 17 января: Медведев заявил об опасности существования Украины

Медведев заявил, что существование Украины смертельно опасно для ее населения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 в зоне проведения спецоперации
Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. О перспективах существования Украины, ходе спецоперации и ловле уклонистов от мобилизации в ВСУ — в материале РИА Новости.

Об опасности украинской государственности

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что существование Украины как самостоятельного государства в любом виде и при любой власти будет "смертельно опасно" для украинцев.
Наличие подобного государства на исторических российских территориях, по его словам, будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Таким образом, вероятность нового конфликта составляет сто процентов, какие бы "бумажки безопасности" Запад ни подписывал с Киевом.
В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что даже из нынешнего конфликта Украине не дадут выйти переговорным путем. Об этом свидетельствует подписанное во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев соглашение в сфере безопасности. Оно рассчитано на десять лет и предполагает, что Британия обязалась поддерживать Украину в этот период.
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Никаких перспектив

О том, что даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине не видно, заявил и госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе. В этом он обвинил Россию, которая, по словам политика, не готова к диалогу "с хорошими намерениями" на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и независимости.
Кроме того, Блинкен заявил, что Москва обладает огромными ресурсами для ведения специальной военной операции.
НАТО на саммите в Вашингтоне собирается, помимо решения прочих проблем, "продвинуть вперед поддержку Украины", сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. Европейская внешнеполитическая служба, в свою очередь, как рассказал РИА Новости представитель Евросоюза, подготовит к неформальному министерскому заседанию Совета ЕС по обороне 30-31 января анализ европейской помощи Киеву, чтобы "лучше провести дискуссии о дальнейшей поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира".
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Уничтожены РЛС

По данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях, а также отразили десять атак на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Потери противника составили до 655 солдат. Кроме того, Киев лишился двух танков, семи боевых бронированных машин, двух БМП, двух бронетранспортёров, а также орудия Д-20 и четырех гаубиц Д-30, самоходной пушки "Пион" и трех самоходных артустановок "Гвоздика".
Авиация и артиллерия, а также расчеты беспилотников поразили за сутки базу горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников. Российская ПВО сбила 11 снарядов РСЗО "Ольха" и произведенных в Чехии Vampire. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть

Натовская артиллерия и РСЗО

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в среду выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке и Еленовке. Позднее в СЦКК рассказали, что Киев запустил на Горловку беспилотник-камикадзе в 11:30 мск, а в 14:30 сбросил с дрона боеприпас.
Также сообщалось о повреждении амбулатории в Еленовке.
В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 16 января. Пять районов и Белгород обстреляли 38 снарядами. По данным главы региона, два дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, над регионом сбили семь украинских беспилотников. Ночью ПВО уничтожила семь снарядов РСЗО "Ольха" и четыре беспилотника, пытавшихся атаковать Белгород. Утром сбили еще два беспилотника и четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир".
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Ловля уклонистов

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации в Закарпатской области и подконтрольном ВСУ городе Запорожье трех новых схем незаконного уклонения от мобилизации. По версии следствия, подозреваемые продавали уклонистам липовые справки об инвалидности и непригодности к службе, а также студенческие билеты, якобы подтверждающие, что призывник является студентом зарубежного вуза. Организаторов задержали.
Кроме того, в среду на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Различные местные СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, подконтрольном ВСУ Херсоне и неоднократно в Одессе.
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