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Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 17.01.2024 (обновлено: 15:55 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/spetsoperatsiya-1921852914.html
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:07
2024-01-17T15:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."В течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — говорится в документе.Кроме того, российские средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов "Ольха" и Vampire, а также уничтожили 21 беспилотник.На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку украинских штурмовиков в районе населенного пункта Терны Харьковской области. Противник потерял до 30 человек личного состава, два БТР и три автомобиля.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отбили три атаки в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. По позициям противника в районе Григоровки и Серебрянского лесничества нанесен удар. ВСУ потеряли здесь до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.На Донецком направлении Южная группа войск отразила шесть атак противника в районах Белогоровки, Красного и Богдановки в ДНР. Кроме того, российские подразделения ударили по расположениям 22, 28 и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Противник потерял до 290 военнослужащих, танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударили по формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны под Новомихайловкой, Парасковиевкой в ДНР и в районе Приютного в Запорожской области. Противник лишился до 75 военнослужащих, двух автомобилей, орудия Д-20, а также САУ "Гвоздика".На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по позициям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах Вербового, Каменского, Работино и Мирного в Запорожской области. Потери украинской стороны составили до 25 человек личного состава, три автомобиля, а также гаубица Д-30.На Херсонском направлении при ударах по подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинки и Ивановка Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ и 3 склада боеприпасов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
«
"В течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах", — говорится в документе.
Кроме того, российские средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов "Ольха" и Vampire, а также уничтожили 21 беспилотник.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку украинских штурмовиков в районе населенного пункта Терны Харьковской области. Противник потерял до 30 человек личного состава, два БТР и три автомобиля.
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На Донецком направлении Южная группа войск отразила шесть атак противника в районах Белогоровки, Красного и Богдановки в ДНР. Кроме того, российские подразделения ударили по расположениям 22, 28 и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Противник потерял до 290 военнослужащих, танк, две БМП, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".
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На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по позициям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах Вербового, Каменского, Работино и Мирного в Запорожской области. Потери украинской стороны составили до 25 человек личного состава, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Херсонском направлении при ударах по подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинки и Ивановка Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две САУ "Гвоздика".
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16 января, 15:55
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2024Посмотреть
 
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