https://ria.ru/20240117/soveschaniya-1921877889.html

Путин анонсировал серию профильных совещаний по экономическим вопросам

Путин анонсировал серию профильных совещаний по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.01.2024

Путин анонсировал серию профильных совещаний по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин анонсировал серию отдельных профильных совещаний по экономическим вопросам. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:41

2024-01-17T15:41

2024-01-17T15:41

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал серию отдельных профильных совещаний по экономическим вопросам. "Вчера с Михаилом Владимировичем ( Мишустин, глава правительства) обсуждали эти вопросы (экономические), понимаем, какие у нас вызовы, с чем надо работать, на что нужно обратить особое внимание. Сейчас вдаваться в детали не будем, это мы сделаем на отдельных профильных совещаниях", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика