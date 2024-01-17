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Путин анонсировал серию профильных совещаний по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.01.2024
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15:41 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/soveschaniya-1921877889.html
Путин анонсировал серию профильных совещаний по экономическим вопросам
Путин анонсировал серию профильных совещаний по экономическим вопросам - РИА Новости, 17.01.2024
Путин анонсировал серию профильных совещаний по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин анонсировал серию отдельных профильных совещаний по экономическим вопросам. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:41
2024-01-17T15:41
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал серию отдельных профильных совещаний по экономическим вопросам. "Вчера с Михаилом Владимировичем ( Мишустин, глава правительства) обсуждали эти вопросы (экономические), понимаем, какие у нас вызовы, с чем надо работать, на что нужно обратить особое внимание. Сейчас вдаваться в детали не будем, это мы сделаем на отдельных профильных совещаниях", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин анонсировал серию профильных совещаний по экономическим вопросам

Путин анонсировал серию отдельных профильных совещаний по экономическим вопросам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал серию отдельных профильных совещаний по экономическим вопросам.
"Вчера с Михаилом Владимировичем ( Мишустин, глава правительства) обсуждали эти вопросы (экономические), понимаем, какие у нас вызовы, с чем надо работать, на что нужно обратить особое внимание. Сейчас вдаваться в детали не будем, это мы сделаем на отдельных профильных совещаниях", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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