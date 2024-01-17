https://ria.ru/20240117/sobranie-1921810628.html

В ГД призвали законодательно закрепить понятие "родительское собрание"

В ГД призвали законодательно закрепить понятие "родительское собрание" - РИА Новости, 17.01.2024

В ГД призвали законодательно закрепить понятие "родительское собрание"

Необходимо внести законопроект, которым бы закреплялся термин "родительское собрание", сообщила член комитета ГД по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"). РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:52

2024-01-17T11:52

2024-01-17T11:52

общество

госдума рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимо внести законопроект, которым бы закреплялся термин "родительское собрание", сообщила член комитета ГД по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"). "Мы предлагаем законодательно закрепить понятие "родительское собрание". Именно там будут решаться требования к школьной форме, к организации школьного питания, внеурочной деятельности - все , что не относится непосредственно к урокам, но косвенно влияет на образовательный процесс", - сказала она журналистам. Депутат добавила, что следует законодательно закрепить право за родителями влиять на вопрос увольнения учителей.

https://ria.ru/20240117/mery-1921804763.html

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общество, госдума рф