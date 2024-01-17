https://ria.ru/20240117/snegopad-1921772876.html

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Москвичей предупредили о сильном снегопаде - РИА Новости, 17.01.2024

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Суточный рекорд осадков, возможно, обновится в четверг в Москве, в этот день сугробы могут вырасти на 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:49

2024-01-17T08:49

2024-01-17T08:49

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Суточный рекорд осадков, возможно, обновится в четверг в Москве, в этот день сугробы могут вырасти на 10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, что в ночь на четверг, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно, температура воздуха в Москве понизится до минус 15-18 градусов, в Подмосковье будет до минус 15-20 градусов. Днем скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака, а после полудня, примерно с 13-14 часов, зарядят обложные снегопады, которые будут идти сутки. В результате за 24 часа обрушится 10-15 миллиметров осадков или около четверти месячной нормы. "Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года, когда в осадкомер попало 10 миллиметров. Ветер юго-восточных румбов и усилится до 7-12 метров в секунду, в порывах будет достигать штормовых 15-20 метров в секунду", - уточнил Тишковец. Синоптик добавил, что в четверг закружат метели с ухудшением видимости до 500-1000 метров. "Сугробы вырастут на 10 сантиметров - до 44-54 сантиметров, что в 1,5 раза больше положенной в середине зимы нормы. Дневная температура повысится до минус 6-9, вечером станет немного теплее", - отметил специалист. Он также сообщил, что в ночь на Крещение в теплом секторе циклона снегопад перейдет в мокрый снег, а столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов, однако из-за ветра будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее. "Кстати, несмотря на морозный статус Крещения, это не выбивается из тренда глобального роста температуры - по статистике за последние полвека две трети крещенских ночей стали относительно теплые", - пояснил синоптик.

https://realty.ria.ru/20231128/uborka-1912299798.html

https://ria.ru/20240115/snowy-moscow-1917060274.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"