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Омбудсмен осудил катание ребенка на снегокате, привязанном к машине

Омбудсмен осудил катание ребенка на снегокате, привязанном к машине - РИА Новости, 17.01.2024

Омбудсмен осудил катание ребенка на снегокате, привязанном к машине

Мальчика в опасной езде на прицепленном к машине снегокате по оживленной дороге свердловского поселка Бобровский спасла случайность, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:14

2024-01-17T23:14

2024-01-17T23:15

свердловская область

екатеринбург

россия

игорь мороков

ирина волк

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Мальчика в опасной езде на прицепленном к машине снегокате по оживленной дороге свердловского поселка Бобровский спасла случайность, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Ранее в соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой водитель черной иномарки катает ребенка по проезжей части на снегокате, привязанном к машине. В один момент мальчик чуть не попадает под колеса другой легковушки, но чудом успевает проскочить. Инцидент случился на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом, везти несовершеннолетнего таким экстремальным образом мог его отец, считали пользователи интернета. Госавтоинспекция Свердловской области организовала проверку. "У меня вопрос к папе: он хотя бы на секунду представил, в какую опасность поставил собственного ребенка? Я, может быть, издалека начну, про то, что задача уполномоченного – защита прав ребенка в его взаимоотношениях с органами власти, государством. На сегодняшний день государство так или иначе выстраивает систему защиты прав, основные проблемы возникают в системе семейных отношений. На это нужно обратить внимание. Понимание того, что ты делаешь, что может принести благо твоему ребенку, а что приведет к страшным последствиям, у родителей должно быть. Просто случайность спасла мальчика", – сказал Мороков. Он подчеркнул, что оценку этому случаю дадут правоохранительные органы. "Здесь нужно детально разбираться, но как уполномоченный…, скажу, что это страшные вещи, такого не должно повторяться", – добавил омбудсмен. По последним данным официального представителя МВД России Ирины Волк, личность водителя уже установлена, им оказался местный житель, который несколько раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мужчина добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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екатеринбург

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свердловская область, екатеринбург, россия, игорь мороков, ирина волк, происшествия