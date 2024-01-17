https://ria.ru/20240117/slezhka-1921748402.html

Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона - РИА Новости, 17.01.2024

Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Скрытыми видеокамерами часто оснащают магазины, отели и даже съемные квартиры, а распознать их можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:15

2024-01-17T02:15

2024-01-17T02:15

общество

технологии

россия

василий шутов

смартфоны

слежка

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Скрытыми видеокамерами часто оснащают магазины, отели и даже съемные квартиры, а распознать их можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Самый простой — посветить в темном помещении фонариком смартфона. Любая камера предполагает объектив, который будет бликовать. Если в нее встроен источник инфракрасного излучения для съемок в темноте, необходимо выключить свет и воспользоваться камерой смартфона.“Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом”, — пояснил эксперт.К более технологичным способам он отнес использование специальных программ, которые ищут источник Wi-Fi-сигнала. Именно по беспроводной сети видео с камер попадает на серверы хранения. Есть специальные приложения, которые ищут шпиона на профессиональном уровне.

https://ria.ru/20231009/proslushka-1901376307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, василий шутов, смартфоны, слежка