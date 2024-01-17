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Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона - РИА Новости, 17.01.2024
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02:15 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/slezhka-1921748402.html
Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона
Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона - РИА Новости, 17.01.2024
Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона
Скрытыми видеокамерами часто оснащают магазины, отели и даже съемные квартиры, а распознать их можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:15
2024-01-17T02:15
общество
технологии
россия
василий шутов
смартфоны
слежка
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Скрытыми видеокамерами часто оснащают магазины, отели и даже съемные квартиры, а распознать их можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Самый простой — посветить в темном помещении фонариком смартфона. Любая камера предполагает объектив, который будет бликовать. Если в нее встроен источник инфракрасного излучения для съемок в темноте, необходимо выключить свет и воспользоваться камерой смартфона.“Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом”, — пояснил эксперт.К более технологичным способам он отнес использование специальных программ, которые ищут источник Wi-Fi-сигнала. Именно по беспроводной сети видео с камер попадает на серверы хранения. Есть специальные приложения, которые ищут шпиона на профессиональном уровне.
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общество, технологии, россия, василий шутов, смартфоны, слежка
Общество, Технологии, Россия, Василий Шутов, Смартфоны, Слежка
Назван способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона

Эксперт Шутов: фонарик смартфона поможет обнаружить скрытую камеру

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Скрытыми видеокамерами часто оснащают магазины, отели и даже съемные квартиры, а распознать их можно несколькими способами, рассказал в интервью агентству "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Самый простой — посветить в темном помещении фонариком смартфона. Любая камера предполагает объектив, который будет бликовать. Если в нее встроен источник инфракрасного излучения для съемок в темноте, необходимо выключить свет и воспользоваться камерой смартфона.
“Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом”, — пояснил эксперт.
К более технологичным способам он отнес использование специальных программ, которые ищут источник Wi-Fi-сигнала. Именно по беспроводной сети видео с камер попадает на серверы хранения. Есть специальные приложения, которые ищут шпиона на профессиональном уровне.
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ОбществоТехнологииРоссияВасилий ШутовСмартфоныСлежка
 
 
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