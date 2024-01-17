МИД России удивился просьбе Британии сохранить дело Скрипалей в повестке
МИД России: Британия уклоняется от предметного диалога по делу Скрипалей
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Просьба Лондона сохранить в повестке дня Совбеза ООН пункт о деле Скрипалей вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Данный шаг англичан вызывает недоумение, поскольку именно британская сторона на протяжении уже почти шести лет уклоняется от предметного диалога с нами для выяснения всех обстоятельств случившегося, включая предоставление образцов веществ, идентифицированных как некий "новичок", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она напомнила, что Великобритания просила сохранить в повестке дня СБ ООН пункт о деле Скрипалей. При этом, добавила Захарова, Лондон не смутило то обстоятельство, что, согласно краткому сообщению генсека ООН от 2 января 2024 года, этот пункт стоит в перечне вопросов, которыми Совбез ООН не занимался ни на одном заседании за трехлетний период.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.