https://ria.ru/20240117/sk-1921825554.html

Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка

Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка - РИА Новости, 17.01.2024

Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка

Причинами возбуждения уголовного дела на мать в Кузбассе, сына которого растлил другой мальчик, заинтересовался председатель Следственного комитета Александр... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:32

2024-01-17T12:32

2024-01-17T12:32

происшествия

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Причинами возбуждения уголовного дела на мать в Кузбассе, сына которого растлил другой мальчик, заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ. Как отмечается, в октябре прошлого года 13-летний подросток совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, засняв их на мобильный телефон. Запись попала к матери пострадавшего, "которая отправила это видео своей подруге, поскольку не знала, что необходимо предпринять в таком случае". "В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего проведена процессуальная проверка, по ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением фигурантом возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении матери пострадавшего возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе. Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Кузбассу "доложить об основаниях возбуждения уголовного дела, а также об установленных в ходе проведенной процессуальной проверки обстоятельствах и принятом по ее итогам решении". Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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россия

кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)