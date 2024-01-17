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Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка - РИА Новости, 17.01.2024
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12:32 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/sk-1921825554.html
Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка
Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка - РИА Новости, 17.01.2024
Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка
Причинами возбуждения уголовного дела на мать в Кузбассе, сына которого растлил другой мальчик, заинтересовался председатель Следственного комитета Александр... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:32
2024-01-17T12:32
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Причинами возбуждения уголовного дела на мать в Кузбассе, сына которого растлил другой мальчик, заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ. Как отмечается, в октябре прошлого года 13-летний подросток совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, засняв их на мобильный телефон. Запись попала к матери пострадавшего, "которая отправила это видео своей подруге, поскольку не знала, что необходимо предпринять в таком случае". "В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего проведена процессуальная проверка, по ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением фигурантом возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении матери пострадавшего возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе. Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Кузбассу "доложить об основаниях возбуждения уголовного дела, а также об установленных в ходе проведенной процессуальной проверки обстоятельствах и принятом по ее итогам решении". Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка

СК: Бастрыкину доложат подробности о деле на мать растленного в Кузбассе ребенка

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Причинами возбуждения уголовного дела на мать в Кузбассе, сына которого растлил другой мальчик, заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
Как отмечается, в октябре прошлого года 13-летний подросток совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, засняв их на мобильный телефон. Запись попала к матери пострадавшего, "которая отправила это видео своей подруге, поскольку не знала, что необходимо предпринять в таком случае".
«
"В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего проведена процессуальная проверка, по ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением фигурантом возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении матери пострадавшего возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе.
Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Кузбассу "доложить об основаниях возбуждения уголовного дела, а также об установленных в ходе проведенной процессуальной проверки обстоятельствах и принятом по ее итогам решении".
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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