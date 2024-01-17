Бастрыкину доложат подробности о деле матери растленного в Кузбассе ребенка
СК: Бастрыкину доложат подробности о деле на мать растленного в Кузбассе ребенка
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 янв – РИА Новости. Причинами возбуждения уголовного дела на мать в Кузбассе, сына которого растлил другой мальчик, заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
Как отмечается, в октябре прошлого года 13-летний подросток совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика, засняв их на мобильный телефон. Запись попала к матери пострадавшего, "которая отправила это видео своей подруге, поскольку не знала, что необходимо предпринять в таком случае".
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"В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего проведена процессуальная проверка, по ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением фигурантом возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении матери пострадавшего возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе.
Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Кузбассу "доложить об основаниях возбуждения уголовного дела, а также об установленных в ходе проведенной процессуальной проверки обстоятельствах и принятом по ее итогам решении".
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.