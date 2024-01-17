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В Красноярском крае мужчины убили кредитора из Армении из-за долга - РИА Новости, 17.01.2024
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08:16 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/sk-1921770916.html
В Красноярском крае мужчины убили кредитора из Армении из-за долга
В Красноярском крае мужчины убили кредитора из Армении из-за долга - РИА Новости, 17.01.2024
В Красноярском крае мужчины убили кредитора из Армении из-за долга
Сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Ачинска Красноярского края по подозрению в убийстве жителя Армении, которому один из них задолжал почти... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:16
2024-01-17T08:16
происшествия
ачинск
армения
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Ачинска Красноярского края по подозрению в убийстве жителя Армении, которому один из них задолжал почти миллион рублей, сообщает региональный главк СК РФ в Telegram. По данным следствия, сообщение о найденном теле мужчины со следами насилия поступило в органы 23 декабря. По данному факту возбудили уголовное дело, были задержаны 37-летний и 56-летний жители Ачинска. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, из корыстных побуждений). По версии следствия, потерпевший регулярно приезжал в Ачинск для лечения из Армении. Он ссужал деньги своему 56-летнему знакомому - набежало уже почти 1 миллион рублей. Должник решил, что проще избавиться от кредитора. "Для реализации задуманного он привлек своего приятеля, пообещав заплатить денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей. В вечернее время под предлогом возврата займа мужчины привезли потерпевшего в дом к приятелю заимодавца. Там один из мужчин взял деревянный брусок и, следуя за потерпевшим, ударил его по голове, после чего второй злоумышленник также несколько раз ударил бруском мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший потерял сознание", - говорится в релизе. Чтобы скрыть преступление, приятели вывезли потерпевшего и бросили в кювете. В настоящее время они арестованы. В краевом главке МВД сообщили, что погибшим оказался 75-летний житель соседнего государства, у которого был запланирован вылет домой за несколько часов до смерти. Сыщики установили, что погибший в течение нескольких лет приезжал в Ачинск на лечение и за это время обзавелся знакомыми, которым ссужал деньги под проценты.
https://ria.ru/20240116/grabezh-1921666789.html
ачинск
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происшествия, ачинск, армения, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Армения, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае мужчины убили кредитора из Армении из-за долга

СК: задержаны два жителя Красноярского края по подозрению в убийстве из-за долга

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Ачинска Красноярского края по подозрению в убийстве жителя Армении, которому один из них задолжал почти миллион рублей, сообщает региональный главк СК РФ в Telegram.
По данным следствия, сообщение о найденном теле мужчины со следами насилия поступило в органы 23 декабря. По данному факту возбудили уголовное дело, были задержаны 37-летний и 56-летний жители Ачинска. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, из корыстных побуждений).
По версии следствия, потерпевший регулярно приезжал в Ачинск для лечения из Армении. Он ссужал деньги своему 56-летнему знакомому - набежало уже почти 1 миллион рублей. Должник решил, что проще избавиться от кредитора.
«
"Для реализации задуманного он привлек своего приятеля, пообещав заплатить денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей. В вечернее время под предлогом возврата займа мужчины привезли потерпевшего в дом к приятелю заимодавца. Там один из мужчин взял деревянный брусок и, следуя за потерпевшим, ударил его по голове, после чего второй злоумышленник также несколько раз ударил бруском мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший потерял сознание", - говорится в релизе.
Чтобы скрыть преступление, приятели вывезли потерпевшего и бросили в кювете. В настоящее время они арестованы.
В краевом главке МВД сообщили, что погибшим оказался 75-летний житель соседнего государства, у которого был запланирован вылет домой за несколько часов до смерти. Сыщики установили, что погибший в течение нескольких лет приезжал в Ачинск на лечение и за это время обзавелся знакомыми, которым ссужал деньги под проценты.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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16 января, 16:08
 
ПроисшествияАчинскАрменияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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